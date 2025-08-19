خبرنگار ایتالیایی خبر عجیب در مورد طارمی را تکذیب کرد + عکس

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که امروز سه شنبه ۲۸ مرداد، «آندرهآ پاونتی» خبرنگار ایتالیایی در صفحه مجازی خود خبر داده بود که مهدی طارمی با گذراندن تستهای پزشکی قرار است همراه با تیم زیر ۲۳ سالههای اینتر تمرین کند، اما «جیانلوئیجی لونگاری» یک خبرنگار دیگر حوزه فوتبال در ایتالیا این خبر را تکذیب و اعلام کرد که طارمی همراه با تیم بزرگسالان تمرین میکند.
این خبرنگار در صفحه مجازی خود نوشت: «مهدی طارمی پس از مرخصی توافقشده با باشگاه اینتر به تیم بازگشته و قرار است همراه با تیم اصلی تمرین کند، نه تیم زیر ۲۳ سال. تمرینات او بیشتر بر روی بخش بدنی و آمادگی جسمانی متمرکز خواهد بود.
در همین حال، ارتباط طارمی با باشگاههای لیدز، فولام، وستهام و ناتینگهام همچنان برقرار است اما تاکنون هیچ پیشنهادی به طور رسمی ارائه نشده است.»
