بهره مندی بیش از یک میلیون یزدی از خدمات دولت الکترونیک

به گزارش خبرنگار مهر، اکرم فداکار صبح امروز در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان یزد با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گزارشی از وضعیت و برنامههای استان در حوزه فناوری ارائه کرد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد با اشاره به جایگاه ویژه یزد در حوزه ICT گفت: استان یزد با وجود سهم تنها ۱/۵ درصدی از جمعیت کشور، موفق شده در آخرین ارزیابیهای ملی رتبه دوم توسعهیافتگی و رتبه سوم ضریب نفوذ اینترنت ثابت را کسب کند. به گفته وی، ۹۲ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان نیز به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند.
فداکار منابع انسانی و نخبگان استان را مهمترین مزیت یزد دانست و افزود: استان طی نزدیک به سه دهه گذشته در نسبت نخبگان به جمعیت، همواره رتبه دوم کشور را داشته است.
وی یادآور شد: بالغ بر ۴۵ درصد شرکتهای دانشبنیان یزد در حوزه ICT فعالیت میکنند و برخی از آنها تولیدکننده محصولات ملی در زمینه نرمافزار و سختافزار هستند. همچنین نظام صنفی یزد با ۵۰۰ عضو و ۹ کمیسیون تخصصی، بازوی اجرایی مهمی برای توسعه فناوری استان به شمار میرود.
مدیرکل ارتباطات استان درباره عملکرد یزد در حوزه اشتغالزایی نیز گفت: یزد در دولت چهاردهم با جذب ۵۴ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی، پس از تهران در جایگاه نخست کشور قرار گرفته است.
وی ادامه داد: امروز بیش از یک میلیون نفر از مردم استان از خدمات دولت الکترونیک بهرهمند هستند و ۹۶ درصد خدمات پنج سامانه اصلی به شکل دیجیتال ارائه میشود.
فداکار همچنین از تکمیل و بهرهبرداری مرکز داده استان خبر داد و آن را الگویی برای سایر استانها معرفی کرد. وی افزود: با همکاری اتاق بازرگانی، دانشگاهها و بخش خصوصی، طرحهای مختلفی برای توسعه نوآوری طراحی شده و تاکنون بیش از یک میلیارد تومان از محل مسئولیت اجتماعی صنایع برای توسعه فناوری جذب شده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش به رونمایی از برنامه عملیاتی توسعه هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: این برنامه با رویکردی چابک و مکانیزم پایش و کنترل طراحی شده تا دستکم سه درصد از رشد استان از محل فناوریهای هوشمند تأمین شود. مشارکت دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی در اجرای این طرح پیشبینی شده است.
مدیرکل ارتباطات یزد در ادامه از توسعه شبکههای ارتباطی خبر داد و گفت: در برخی مناطق روستایی با جمعیت پراکنده، نیازمند اجرای پروژههای انتقال و راهاندازی سایتهای ۵G هستیم. تاکنون پنج سایت فعال شده که دو سایت آن امروز افتتاح شد.
وی در پایان نیز اظهار کرد: ایجاد مرکز آرشیو دیجیتال استان به منظور دسترسی یکپارچه به اسناد و دادههای یزد در دستور کار قرار گرفته است. این مرکز با همکاری وزارت علوم و بخش خصوصی طی شش ماه آینده راهاندازی خواهد شد و میتواند به یکی از زیرساختهای اصلی دیجیتال استان تبدیل شود.
