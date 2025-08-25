به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی صبح دوشنبه در دیدار با امام جمعه گرمسار به میزبانی دفتر ایشان با مناسبت هفته دولت بابیان اینکه عملیات اجرایی ۲۲ طرح در این شهرستان آغاز میشود، ابراز داشت: هدف از اجرای این طرحها رفع دغدغه و مطالبات مردم است.
وی با بیان اینکه این طرحها با اعتبار سه هزار و ۶۴۳ میلیارد ریال کلنگ زنی میشود، افزود: با تخصیص اعتبارات لازم و تکمیل این پروژهها خدمتی دیگر به شهروندان افزوده خواهد شد.
فرماندار گرمسار بابیان اینکه ۱۱۴ طرح عمرانی و اقتصادی طی هفته دولت افتتاح میشود، ابراز داشت: برای بهره برداری این طرحها ۱۰ هزار و ۵۵۷ میلیارد ریال اعتبار صرف شده است.
همتی در ادامه تصریح کرد: مهمترین طرحهای هفته دولت گرمسار پیرامون موضوعاتی نظیر انرژی خورشیدی، تأمین منابع آبی، حوزه کشاورزی و بهداشت و درمان و صنعت است.
وی با بیان اینکه میکوشیم تا مشکلات مردم حل و زمینه توسعه هر چه بیشتر توسعه در شهرستان فراهم شود، افزود: دستگاههای اجرایی گرمسار نیز میبایست برای تکمیل پروژههای نیمه تمام تلاش کنند.
