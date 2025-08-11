به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی عصر دوشنبه در نشست شورای هماهنگی ادارات شهرستان گرمسار روز دوشنبه به میزبانی فرمانداری با بیان اینکه هفته دولت فرصتی برای خدمت گذاری بیشتر به مردم است، ابراز داشت: مسیر این خدمت از طریق تکریم ارباب رجوع و بهره برداری از طرح‌های عام المنفعه است.

وی با بیان اینکه انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی طی هفته دولت خدمات و دستاوردهای خود را برای عموم مردم بازگو کنند، افزود: این اقدام مردم را به نظام و انقلاب امیدوارتر می‌کند.

فرماندار گرمسار بابیان اینکه تکمیل پروژه‌های قابل افتتاح هفته دولت در گرمسار تسریع شود، ابراز داشت: این طرح‌ها باید پیش از آغاز هفته دولت آماده بهره برداری شوند.

همتی با بیان اینکه اجرای به موقع این طرح‌ها ضمن ارتقای رضایتمندی مردم را فراهم می‌کند، تصریح کرد: در نهایت طرح‌ها زمینه ساز توسعه زیرساخت‌های شهرستان خواهد بود.

وی افزود: از همه مدیران ادارات و دستگاه‌ها انتظار می‌رود تا برای تحقق این هدف، همکاری و هم افزایی بیشتری داشته باشند و طرح‌های اولویت دار خود را به فرمانداری اطلاع دهند.