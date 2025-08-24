علی همتی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طی هفته دولت ۱۱۴ طرح عمرانی و اقتصادی در گرمسار افتتاح میشود، ابراز داشت: این طرحها با اعتبار ۱۰ هزار و ۵۵۷ میلیارد ریال به بهره برداری خواهد رسید.
وی با بیان اینکه ۲۲ طرح نیز طی هفته دولت کلنگ زنی میشود، افزود: از این تعداد یک طرح حوزه عشایری با اعتبار ۶۰ میلیارد ریالی خواهد بود.
فرماندار گرمسار بابیان اینکه در افتتاح و کلنگ زنی این طرحها ۱۶ دستگاه اجرایی مشارکت دارند، ابراز داشت: با افتتاح این طرحها خدمتی به مردم شهرستان افزوده خواهد شد.
همتی با بیان اینکه آغاز گر برنامههای هفته دولت با گرامی داشت یاد و خاطره شهدا خواهد بود، تصریح کرد: در هفته دولت میکوشیم تا با حضور در دل روستاها راه ارتباط قویتر با مردم برقرار و گرهای از مشکلات باز کنیم.
وی با بیان اینها هفته دولت فرصتی برای بیان دستاوردها و خدمات دولت است، افزود: انتظار میرود تا دستگاهها در قالب این سفرها پای درد و دل مردم نشسته و چالشهای پیش روی آنها را حل کنیم.
