پیشرفت عمرانی گرمسار در سایه چالش کم‌آبی؛ ۱۱۴ طرح افتتاح شد

گرمسار- فرماندار گرمسار در حالی از اجرای پروژه‌های عظیم عمرانی با اعتبارات کلان شهرستان خبر داد که بر ضرورت مدیریت منابع آب به عنوان اولویتی اساسی در شرایط تنش آبی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی شامگاه جمعه در دیدار با مردم به مناسب هفته دولت در محل مسجد جامع گرمسار با بیان اینکه ۱۱۴ طرح و پروژه به مجموعه خدمت این شهرستان اضافه شده است، ابراز داشت: برای این طرح‌ها ۱۰ هزار و ۵۵۷ میلیارد ریال اعتبار هزینه صرف شده است.

وی با بیان اینکه ۲۲ طرح نیز کلنگ زنی شدند، افزود: عملیات اجرای این پروژه‌ها با اعتباری بالغ بر سه هزار و ۶۴۳ میلیارد ریال طی هفته دولت آغاز شده است.

فرماندار گرمسار بابیان اینکه کمبود بارش و تنش آبی کشور از جمله گرمسار را نیز تحت تأثیر قرار داده است، ابراز داشت: قطعاً طی هفته دولت مدیریت اندک منابع آب در دستور کار قرار گرفته است.

همتی با بیان اینکه سه پایگاه موکب ثابت در عوارضی قم، پلیس راه و شهرک صنعتی گرمسار مجوز گرفتند، تصریح کرد: این موکب ها تا سال آینده برای خدمت به زائران آماده می‌شوند.

وی با بیان اینکه مردم و خانواده شهدا صاحبان اصلی کشور هستند، افزود: امروز می‌بایست با الگو پذیری از سبک زندگی شهید رجایی و با نگاه دقیق مردم از خطا و لغزش دور مانده و خدمت گذار ملت باشیم.

