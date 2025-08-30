به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی شامگاه جمعه در دیدار با مردم به مناسب هفته دولت در محل مسجد جامع گرمسار با بیان اینکه ۱۱۴ طرح و پروژه به مجموعه خدمت این شهرستان اضافه شده است، ابراز داشت: برای این طرح‌ها ۱۰ هزار و ۵۵۷ میلیارد ریال اعتبار هزینه صرف شده است.

وی با بیان اینکه ۲۲ طرح نیز کلنگ زنی شدند، افزود: عملیات اجرای این پروژه‌ها با اعتباری بالغ بر سه هزار و ۶۴۳ میلیارد ریال طی هفته دولت آغاز شده است.

فرماندار گرمسار بابیان اینکه کمبود بارش و تنش آبی کشور از جمله گرمسار را نیز تحت تأثیر قرار داده است، ابراز داشت: قطعاً طی هفته دولت مدیریت اندک منابع آب در دستور کار قرار گرفته است.

همتی با بیان اینکه سه پایگاه موکب ثابت در عوارضی قم، پلیس راه و شهرک صنعتی گرمسار مجوز گرفتند، تصریح کرد: این موکب ها تا سال آینده برای خدمت به زائران آماده می‌شوند.

وی با بیان اینکه مردم و خانواده شهدا صاحبان اصلی کشور هستند، افزود: امروز می‌بایست با الگو پذیری از سبک زندگی شهید رجایی و با نگاه دقیق مردم از خطا و لغزش دور مانده و خدمت گذار ملت باشیم.