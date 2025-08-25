رئیس دادگاه عمومی بخش ایوانکی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی همزمان با پیش از ظهر دوشنبه و با حضور معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان سمنان، از زحمات محمد ذاکری نیا قدردانی و سید هادی حسینی به‌عنوان رئیس جدید دادگاه عمومی بخش ایوانکی معرفی شد.

حجت الاسلام محمد قاسم عین الکمالی معاون دادگستری استان سمنان در این مراسم امنیت را زیربنای توسعه پایدار دانست و گفت: تولید امنیت صرفاً با برخورد و قهر حاصل نمی‌شود.

عین الکمالی بیان کرد: همه دستگاه‌ها و نهادها باید برای تحقق امنیت پایدار همکاری کنند.

وی همچنین ادامه داد: دادگستری استان در برخورد با مخلان امنیت اجتماعی قاطعانه عمل می‌کند، اما در کنار آن توسعه فرهنگ صلح و سازش نیز از جمله اولویت‌های اصلی ماست.

معاون دادگستری استان سمنان از اهتمام ویژه دادگستری استان سمنان به حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران سخن گفت و تصریح کرد: بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست‌های مورد تاکید ریاست قوه قضائیه، دستگاه قضائی استان وظیفه دارد از فعالیت‌های اقتصادی مشروع و تولیدی حمایت کند و با تمام توان و بکارگیری از ظرفیت‌های قانونی مانع از تعطیلی واحدهای تولیدی شود.

