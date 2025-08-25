آرمین افشاری‌پور، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با خبرنگار مهر به بررسی برخی پرسش‌های مهم حقوقی درباره ارث پرداخت و گفت: موضوع ارث از مباحثی است که قانون گذار با الهام از مباحث فقه اسلامی اجازه توافق بر خلاف آن را نداده و پس از فوت اشخاص نسبت به ماترک و اموال متوفی قابل اجرا خواهد بود. بنابراین در زمان حیات شخص امکان محروم کردن فرزند از ارث وجود ندارد.

وی ادامه داد: اما این موضوع در زمان حیات شخص در قالب عقود مختلف از جمله صلح، هبه، بیع و … قابل انجام بر اساس اراده خواهد بود که مطابق نظر شخص قابل تقسیم خواهد بود. در این قالب دیگر فرد اراده کامل داشته که به هر شخصی اعم از فرزند و همسر و… هر میزان از اموال خود را تملیک کند. عموماً در جامعه این تقسیم اموال پیش از فوت در قالب صلح عمری انجام می‌شود. در این حالت حق استفاده از منافع اموال (ملک، خودرو و یا…) با خود شخص بوده و در زمان فوت مالکیت کامل و حق استفاده به شخص مدنظر منتقل می‌گردد و دیگر در قالب ارث نمی‌رود.

افشاری پور افزود: اما توجه به مسائل مالیاتی در این قالب خالی از لطف نیست، زیرا به دلیل ماهیت بلاعوض و رایگان بودن این تملیک معمولاً مالیات زیادی به آن تعلق گرفته و همین موضوع در سال‌های گذشته باعث شده که تمایل به این قالب تقسیم اموال پیش از فوت کمتر شود.

این حقوقدان در خصوص تعلق گرفتن یا نگرفتن ارث به فرزند خوانده گفت: مطابق مقررات ارث به فرزند خوانده ارث نمی‌رسد، اما سازمان بهزیستی در زمان پذیرش فرزند از افراد این تعهد را می‌گیرد که در صورت تمکن مالی، مالی را به فرزند خوانده تملیک کنند. و این موضوع نیز در قالب بخشش اموال پیش از فوت امکان پذیر است.

وی در پایان تاکید کرد: در ازدواج موقت زن و شوهر از همدیگر ارث نمی‌برند اما به فرزند حاصل از ازدواج موقت ارث تعلق می‌گیرد.