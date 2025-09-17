توزیع ۹۰۰ بسته حمایتی بین دانش آموزان دامغان

علیرضا نوچه ناسار در گفتوگو با خبرنگار مهر، درباره روند آماده سازی مدارس دامغان برای سال تحصیلی جدید توضیح داد: مدارس شهرستان دامغان اعم از مدارس روستایی و شهری در آستانه سال تحصیلی جدید آماده میزبانی مدارس است
وی افزود: بازدیدهای خوبی از مدارس صورت گرفته تا سطح آمادگی مدارس شهرستان برای سال تحصیلی جدید سنجیده شود همچنین نشستها و جلسات هماهنگی خوبی نیز برگزار شده است در آستانه سال تحصیلی جدید.
فرماندار دامغان در ادامه گفت: همچنین شاهد برگزاری جشن نیکوکاری نیز با هدف تأمین لوازم التحریر و لوازم مورد نیاز دانش آموزان بی بضاعت و کم برخوردار برگزار شده است
نوچه ناسار با بیان اینکه ۹۰۰ بسته کمک تحصیلی از جمله کیف و دفتر و لوازم التحریر و … برای نیازمندان شهرستان دامغان در این جشن نیکوکاری اهدا شده است، تاکید کرد: ارزش هر بسته حدوداً ۹۰۰ هزار تومان برآورد میشود.
وی با بیان اینکه این بستهها به کمک خیران نیک اندیش در آستانه سال تحصیلی جدید تامین شده و ارزش کلی این بستهها حدوداً ۸۰۰ میلیون تومان است، اضافه کرد: این بستهها در ۱۶ مرکز نیکوکاری شهرستان دامغان قرار گرفته و بین دانش آموزان کمتر برخوردار توزیع میشود
