توزیع ۹۰۰ بسته حمایتی بین دانش آموزان دامغان

علیرضا نوچه ناسار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره روند آماده سازی مدارس دامغان برای سال تحصیلی جدید توضیح داد: مدارس شهرستان دامغان اعم از مدارس روستایی و شهری در آستانه سال تحصیلی جدید آماده میزبانی مدارس است

وی افزود: بازدیدهای خوبی از مدارس صورت گرفته تا سطح آمادگی مدارس شهرستان برای سال تحصیلی جدید سنجیده شود همچنین نشست‌ها و جلسات هماهنگی خوبی نیز برگزار شده است در آستانه سال تحصیلی جدید.

فرماندار دامغان در ادامه گفت: همچنین شاهد برگزاری جشن نیکوکاری نیز با هدف تأمین لوازم التحریر و لوازم مورد نیاز دانش آموزان بی بضاعت و کم برخوردار برگزار شده است

نوچه ناسار با بیان اینکه ۹۰۰ بسته کمک تحصیلی از جمله کیف و دفتر و لوازم التحریر و … برای نیازمندان شهرستان دامغان در این جشن نیکوکاری اهدا شده است، تاکید کرد: ارزش هر بسته حدوداً ۹۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود.

وی با بیان اینکه این بسته‌ها به کمک خیران نیک اندیش در آستانه سال تحصیلی جدید تامین شده و ارزش کلی این بسته‌ها حدوداً ۸۰۰ میلیون تومان است، اضافه کرد: این بسته‌ها در ۱۶ مرکز نیکوکاری شهرستان دامغان قرار گرفته و بین دانش آموزان کمتر برخوردار توزیع می‌شود