۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۵

بیانیه دفتر نتانیاهو درباره نشست الناقوره

دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره نشست الناقوره بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره نشست الناقوره بیانیه‌ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: نشست سازوکار بین‌المللی با نظارت آمریکا میان اسرائیل و لبنان امروز در الناقوره برگزار شد.

دفتر نتانیاهو اعلام کرد که معاون رئیس شورای امنیت داخلی این رژیم نماینده تل آویو در نشست الناقوره بوده است تا درباره خلع سلاح گفتگو کند.

دفتر نتانیاهو مدعی شد: در این نشست تقویت پروژه‌های اقتصادی با هدف نشان دادن منافع مشترک در حذف تهدید حزب الله مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پیش از این سفارت آمریکا در لبنان اعلام کرد که نشست سازوکار نظارتی بر تقویت همکاری‌های نظامی میان تل آویو و لبنان تمرکز داشت.

    سردار US ۲۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      خلع سلاح حزب الله و تاثیر گروه های مقاومت یعنی نابودی کامل لبنان.
    نمازی IR ۰۱:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      دولت لبنان کارهای حزب‌الله درگذشته وحال آینده پیوند دولت ملت ارتش لبنان با رشاتهای فداکاری‌های بینظیر ازاین کشور جدایی ناپذیر بداند آمریکا اسراییل با فریب ترفندی قابل اعتماد دولت لبنان نمیباشد درک این مسأله خیلی دشوار نیست

