بیانیه دفتر نتانیاهو درباره نشست الناقوره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره نشست الناقوره بیانیه‌ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: نشست سازوکار بین‌المللی با نظارت آمریکا میان اسرائیل و لبنان امروز در الناقوره برگزار شد.

دفتر نتانیاهو اعلام کرد که معاون رئیس شورای امنیت داخلی این رژیم نماینده تل آویو در نشست الناقوره بوده است تا درباره خلع سلاح گفتگو کند.

دفتر نتانیاهو مدعی شد: در این نشست تقویت پروژه‌های اقتصادی با هدف نشان دادن منافع مشترک در حذف تهدید حزب الله مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پیش از این سفارت آمریکا در لبنان اعلام کرد که نشست سازوکار نظارتی بر تقویت همکاری‌های نظامی میان تل آویو و لبنان تمرکز داشت.