افشای بندهای توافق امنیتی جولانی و رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، کانال ۱۲ عبری گزارش داد که رژیم صهیونیستی و سوریه در حال نزدیک شدن به امضای یک توافقنامه امنیتی جدید با میانجگری آمریکا و حمایت کشورهای خلیج فارس هستند.

بنا بر اعلام این منبع رسانه‌ای صهیونیستی، هدف این توافق، تثبیت سوریه پس از سال‌ها جنگ داخلی، کاهش تهدیدات در مرزهای شمالی آن و دور کردن دمشق از محور شیعی به رهبری ایران است.

این منبع اشاره کرد که برای اسرائیل، این گام یک فرصت امنیتی مهم است، علاوه بر خطرات استراتژیکی که همچنان بر این گام سایه افکنده است.

بر اساس این گزارش این توافق شامل موارد زیر است:

جلوگیری از بازسازی ارتش سوریه توسط ترکیه که اسرائیل آن را دارای اهمیت استراتژیک ویژه می‌داند.

این توافق همچنین استقرار تسلیحات استراتژیک در داخل خاک سوریه، از جمله موشک‌ها و سامانه‌های پدافند هوایی را ممنوع می‌کند تا آزادی حرکت و برتری هوایی نیروی هوایی اسرائیل در منطقه حفظ شود.

از جمله مسائل حساسی که در این توافق به آن پرداخته شده است، ایجاد یک کریدور بشردوستانه به کوه‌های منطقه دروزی نشین در سویدا است که در سایه تنش‌های مربوط به جامعه دروزی و کمک‌های بشردوستانه ارائه شده به آنها صورت می‌گیرد.

خلع سلاح بلندی‌های جولان سوریه از دمشق تا سویدا که هدف آن جلوگیری از تهدیدات تروریستی از منطقه مرزی با رژیم صهیونیستی است.

این توافق همچنین شامل وعده‌هایی برای بازسازی سوریه با حمایت آمریکا و کمک کشورهای خلیج فارس است.

لازم به ذکر است که بلندی‌های جولان سوریه از زمان اشغال این منطقه توسط رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۶۷، نقطه تنش تاریخی بین سوریه و اسرائیل بوده است. توافقات امنیتی اخیر در تلاشند تا مکانیسم‌هایی برای کاهش تشدید نظامی و دستیابی به تعادل امنیتی که ثبات را در جنوب سوریه تقویت می‌کند، بیابند.