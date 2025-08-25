به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، محققان دانشگاه فلوریدا و کالج دانشگاهی لندن دریافته‌اند که در طول ۲ دهه بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۳، مطالعه روزانه در آمریکا به جز برای کار و تحصیل، هر سال حدود ۳ درصد کاهش یافته و آمار کتابخوان‌ها در سال ۲۰۲۳ به ۱۶ درصد کاهش یافته است. داده‌ها از پاسخ‌های بیش از ۲۳۶ هزار آمریکایی که در نظرسنجی «استفاده از زمان آمریکا» شرکت کردند، به دست آمده و نتایج این مطالعه در مجله iScience منتشر شده است. تعریف مطالعه در این نظرسنجی محدود به کتاب نبود؛ همچنین شامل مجله و روزنامه‌های چاپی، الکترونیکی یا صوتی نیز می‌شد.

جیل سونکه، یکی از نویسندگان این مطالعه، آن را «کاهشی پایدار و مداوم» و «بسیار نگران‌کننده» خواند. وی گفت: مطالعه از نظر تاریخی روشی کم‌مانع و پرتأثیر برای مشارکت خلاقانه و بهبود کیفیت زندگی است و کاهش مطالعه به این معنی است که یکی از ساده‌ترین ابزارها از جعبه ابزار سلامت عمومی خود را از دست می‌دهیم و این یک فقدان جدی است.

در حالی که این کاهش در همه گروه‌ها مشهود بوده، کاهش بیشتر در گروه‌های خاص مانند سیاه‌پوستان آمریکایی، افراد با درآمد یا سطح تحصیلات پایین‌تر و افراد ساکن مناطق روستایی مشاهده شده است. این در حالی است که درصد مطالعه در زنان نسبت به مردان همچنان بیشتر است.

دیزی فنکورت، یکی از نویسندگان این تحقیق گفت: آنهایی که مطالعه می‌کنند می‌توانند بیشترین سود را برای سلامتی خود ببرند و به این ترتیب افراد متعلق به گروه‌های محروم در واقع کمترین سود را می‌برند.

این مطالعه همچنین نشان داد کسانی که برای لذت بردن مطالعه می‌کنند، تمایل دارند زمان بیشتری را نسبت به قبل صرف مطالعه کنند و تعداد کسانی که با فرزندانشان مطالعه می‌کنند تغییر نکرده است.

سونکه درباره این ارقام گفت: فرهنگ دیجیتال ما قطعاً بخشی از داستان است. اما مسائل ساختاری نیز وجود دارد که شامل دسترسی محدود به مطالب خواندنی، ناامنی اقتصادی و کاهش ملی اوقات فراغت می‌شود. اگر در یک منطقه روستایی چندین شغل دارید یا با موانع حمل و نقل مواجه هستید، رفتن به کتابخانه ممکن است به هیچ وجه امکان‌پذیر نباشد. سال پیش فروش کتاب‌های فیزیکی در آمریکا پس از دو سال کاهش، اندکی افزایش یافت که در این میان داستان‌های بزرگسالان محرک اصلی این افزایش بودند و کتاب «زنان» نوشته کریستین هانا در صدر این فهرست قرار داشت.

این در حالی است که سطح سواد در آمریکا حدود ۷۹ درصد تخمین زده می‌شود که موجب می‌شود این کشور در رتبه ۳۶ جهانی قرار داشته باشد.

نتایج این بررسی در نشریات مختلف مطرح شد و «لس‌آنجلس تایمز» هم چنین به آن پرداخت و نوشت: محققان نگرانند که کاهش مطالعه نشان دهنده این باشد که تعداد آمریکایی‌هایی که اوقات فراغت کمتری دارند، هر سال کمتر و کمتر می‌شود.

این نشریه با اشاره به سخنان سونکه، مدیر طرح‌های تحقیقاتی در مرکز هنرهای پزشکی دانشگاه فلوریدا، از قول وی نوشت: «وقتی کمتر مطالعه می‌کنیم یا کمتر در امری هنری شرکت می‌کنیم، به معنی این است که در حال از دست دادن یک میوه از جعبه ابزار سلامتی خود هستیم.» کاهش مطالعه در حالی رخ می‌دهد که بیشتر آمریکایی‌ها بیش از هر زمان دیگری به کتاب دسترسی دارند و به لطف برنامه‌های کتاب الکترونیکی، مردم نیازی به رفتن به کتابخانه‌ها یا کتابفروشی‌ها ندارند و می‌توانند کتاب‌ها را بررسی کرده و آنها را در تبلت یا تلفن‌های خود بخوانند.

اما اشکال دیگر رسانه‌های دیجیتال این است که لحظات آزادی را که مردم می‌توانستند به کتاب اختصاص دهند، از بین می‌برند. صرف زمان بیشتر برای گشت و گذار در میم‌ها و فیلم‌های بی‌روح در رسانه‌های اجتماعی یا تماشای سریال «پادشاه تپه» در هولو، به معنای صرف زمان کمتر برای دنبال کردن انتخاب‌های باشگاه‌های کتاب است.‌

برمبنای این تحقیق، محققان دریافتند افرادی که برای لذت بردن مطالعه می‌کنند، این کار را برای مدت زمان طولانی‌تری انجام می‌دهند و از یک ساعت و ۲۳ دقیقه در روز در سال ۲۰۰۳ زمان مطالعه خود را به یک ساعت و ۳۷ دقیقه در روز در سال ۲۰۲۳ رساندند.

اما درصد آمریکایی‌هایی که در یک روز معمولی به مطالعه تفریحی می‌پردازند، از بالاترین میزان ۲۸ درصد در سال ۲۰۰۴ به پایین‌ترین میزان یعنی ۱۶ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است. محققان گفتند که اختلاف نگران‌کننده‌ای بین آمریکایی‌های سیاه‌پوست و سفیدپوست وجود دارد.

درصد بزرگسالان سیاه‌پوستی که برای لذت بردن مطالعه می‌کردند، در سال ۲۰۰۴ به اوج خود یعنی حدود ۲۰٪ رسید و در سال ۲۰۲۳ به حدود ۹٪ کاهش یافت. درصد بزرگسالان سفیدپوستی که برای سرگرمی کتاب می‌خریدند، در سال ۲۰۰۴ حدود ۲۹٪ بود و در سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۸٪ کاهش یافت.

این مطالعه نشان داد که زنان بیشتر از مردان برای لذت بردن مطالعه می‌کنند و افرادی که در مناطق روستایی زندگی می‌کنند، در طول دو دهه گذشته کاهش اندکی در مطالعه لذت‌بخش نسبت به ساکنان شهری داشته‌اند.

کیت لافلین، مدیر اجرایی انجمن کتابخانه‌های روستایی و کوچک مستقر در سیاتل، روز سه‌شنبه در مصاحبه‌ای گفت: در مناطق روستایی، مردم نه تنها به کتابفروشی‌ها و کتابخانه‌ها، بلکه به اتصالات اینترنتی قابل اعتماد نیز دسترسی کمتری دارند که می‌تواند به عادات مختلف مطالعه کمک کند. وی گفت، اگرچه تلاش‌های ملی هماهنگی برای تمرکز بر سوادآموزی در کودکان صورت گرفته است، اما به بزرگسالان، به ویژه در شهرهای کوچک، توجه کمتری می‌شود.

او همچنین گفت، کتابداران روستایی اغلب بزرگسالانی را می‌بینند که در اواخر دهه ۲۰ سالگی و بالاتر هستند و نه برای خواندن، بلکه برای یادگیری نحوه استفاده از صفحه‌کلید و ماوس و تنظیم اولین آدرس ایمیل خود مراجعه می‌کنند تا بتوانند به صورت آنلاین برای کار درخواست دهند.

طبق این مطالعه، درصد بزرگسالانی که برای کودکان کتاب می‌خوانند در دو دهه گذشته کاهش نیافته، اما میزان مشارکت به طرز شگفت‌آوری پایین بود، و تنها ۲٪ از شرکت‌کنندگان به طور متوسط روزانه با کودکان کتاب می‌خواندند. این در حالی است که ۲۱٪ شرکت‌کنندگان در این تحقیق کودک زیر ۹ سال در خانه داشتند. این مطالعه درصد پایین بزرگسالانی که با کودکان مطالعه می‌کنند را نگران‌کننده خواند و در این مورد تاکید کرد: مطالعه منظم در دوران کودکی عامل تعیین‌کننده‌ای در توانایی خواندن و مشارکت در مراحل بعدی زندگی است. بنابراین، میزان پایین مطالعه با کودکان ممکن است به کاهش مطالعه در بین بزرگسالان در آینده کمک کند.

کتاب‌های الکترونیکی تا سال ۲۰۱۱ در دسته مطالعه قرار نداشتند و کتاب‌های صوتی تا سال ۲۰۲۱ در این دسته جای نگرفته بودند.