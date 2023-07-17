کاهش فروش کتاب آمریکا در نیمه اول سال ۲۰۲۳ ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایلیشرز ویکلی، با محاسبه فروش در ۳ ماهه دوم سال ۲۰۲۳ باید گفت نیمه اول امسال کاهشی ۲.۷ درصدی را ثبت کرد و آمار فروش از ۳۶۳.۴ میلیون در شش ماهه اول سال ۲۰۲۲ به ۳۵۳.۵ میلیون در سال جاری کاهش یافت.

در واقع فروش سه ماهه اول به خاطر کتاب «مازاد» شاهزاده هری افزایش یافت؛ کتابی که حدود ۱.۱ میلیون نسخه فروخت و هنوز در نیمه اول سال عنوان پرفروش‌ترین کتاب را حفظ کرد.

کاهش ۲.۷ درصدی در نیمه اول سال ۲۰۲۳ در حالی ثبت شده که شش ماهه اول سال ۲۰۲۲ هم کاهش ۶.۶ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ را تجربه کرده بود. آمار فروش کتاب در نیمه اول سال ۲۰۲۱ برابر ۳۸۷.۵ میلیون بود که ۸.۵ درصد بیشتر از مدت مشابه سال جاری است.

روند شش ماهه اول سال ۲۰۲۳ تعجب آور نیست و در حالی که فروش ادبیات داستانی بزرگسالان افزایش یافته سایر گروه‌های اصلی کاهش را تجربه کرده‌اند.

تنها تعداد انگشت شماری از کتاب‌های منتشر شده در سال ۲۰۲۳ (از جمله «مازاد») توانستند در فهرست ۲۵ کتاب برتر قرار بگیرند. جدیدترین اثر دیو پیکلی از مجموعه «داگ من» با عنوان «بیست هزار فرسنگ زیر دریا» برای کودکان بیش از ۷۷۱ هزار نسخه فروخته و عنوان چهارمین کتاب پرفروش سال ۲۰۲۳ تاکنون و پرفروش‌ترین کتاب کودک را کسب کرده است. ۲ کتاب جدید دیگر که خوب ظاهر شدند از کتاب‌های کالین هوور شامل «استخوان‌های قلب» و «هرگز هرگز» هم به ترتیب ۴۳۰ و ۳۷۴ هزار نسخه فروختند و «جای شاد» امیلی هنری نیز حدود ۴۱۵ هزار نسخه فروش کرد. کالین هوور با فروش ۴ میلیون نسخه از ۷ کتابش در مجموع پرفروش‌ترین نویسنده سال بوده و یک سوم از فهرست ۲۰ کتاب پرفروش سال آمریکا را مال خود کرده است.

کتاب‌های تازه منتشر شده که حدود ۳۴.۶ درصد فروش را به خود اختصاص دادند موجب شدند تا رمان عاشقانه عنوان سریع‌ترین ژانر داستانی بزرگسالان در ۶ ماه اول سال را از آن خود کند. ژانرهای ترسناک / اسرارآمیز / روانشناسی و فانتزی نیز با افزایش فروش به ترتیب ۳۲.۵% و ۲۶.۵% سود چشمگیری داشتند. دسته رمان‌های گرافیکی پرفروش در این دوره باوجوود کاهش ۲۲.۷ درصدی با فروش ۱۳.۸ میلیون نسخه، سومین ژانر بزرگ در بخش ادبیات داستانی بزرگسالان هستند.

افزایش فروشی که توسط «مازاد» به دست آمد موجب شد تا ژانر بیوگرافی / زندگی نامه / خاطرات به یکی از سه زیرمجموعه غیرداستانی بزرگسالان تبدیل شود و آمار این بخش را در شش ماه اول فروش با افزایش ۴.۶ درصدی همراه کند. ژانر سفر هم با ۶.۶ درصد افزایش، بیشترین افزایش را داشته و از فروش کتب مذهبی با افزایش ۱.۹ درصدی جلوتر بوده است. دو دسته‌ای که بیشترین ارتباط را با فعالیت‌های خانه نشینی در طول همه‌گیری داشتند با بیشترین کاهش روبه‌رو شدند؛ زیرا فروش کتاب‌های خانه / باغبانی ۱۷.۵ درصد کاهش یافت و فروش عناوین آشپزی / سرگرمی با کاهش ۱۵.۴ درصدی روبه‌رو شد.

در دسته ادبیات داستانی نوجوانان تنها با افزایش فروش کتاب‌های حیوانات رشدی ۱۴ درصدی مشاهده شد و بیشترین کاهش در حوزه علمی-تخیلی / فانتزی / جادویی رخ داد که در آن فروش ۱۱.۳ درصد کاهش یافت. به استثنای بخش تعطیلات / جشنواره‌ها / مذهبی، فروش در همه زیرمجموعه‌های غیرداستانی نوجوانان در این دوره کاهش یافت و کاهشی بیش از ۱۱ درصدی در بخش کتاب‌های تاریخ / ورزش / مردم / مکان‌ها و آموزش / مرجع / زبان رخ داد.

فروش بر اساس فرمت در طول سال تا به امروز ثابت بوده و فروش جلد شومیز با ارزیابی نسبتاً خوب، کاهشی ۱.۸ درصدی را ثبت کرد، در حالی که فروش کتاب‌های با جلد گالینگور ۳.۹ درصد کاهش یافت و این کاهشی است که ناشران همچنان نگران آن هستند. از سوی دیگر کتاب‌های جلد کاغذی که همیشه بازار انبوه داشتند هم کاهش شدید دیگری را تجربه کردند و ۱۷.۸ درصد کاهش یافتند و تنها ۳.۶ درصد از فروش ۶ ماهه اول سال ۲۰۲۳ را به خود اختصاص دادند.