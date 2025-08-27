  1. استانها
لیگ کتابخوانی دانش آموزی شاهرود به پایان رسید

شاهرود- رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی شاهرود از اتمام هفتمین دوره لیگ کتابخوانی ویژه دانش آموزان دختر مدارس این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی یزدی صبح چهارشنبه در حاشیه مراسم اختتامیه لیگ کتابخوانی شاهرود در جمع خبرنگاران به میزبانی سالن خوارزمی پژوهش سرای دانش‌آموزی بیان کرد: هفتمین دوره لیگ کتابخوانی دانش آموزی شهرستان شاهرود امروز به پایان رسید.

وی با بیان اینکه این لیگ کتابخوانی ویژه دانش آموزان دختر شهرستان شاهرود است، افزود: امروز برگزیدگان طی مراسمی تقدیر می‌شوند.

رئیس ارشاد اسلامی شاهرود با بیان اینکه این رویداد به همت کتابخانه های عمومی، آموزش و پرورش، ارشاد و انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان برگزار می‌شود، گفت: ترویج فرهنگ مطالعه و ترغیب دانش آموزان به کتابخوانی مهمترین رویکرد این طرح است.

یزدی با بیان اینکه اهداف و راهبردهایی نیز برای هفتمین دوره لیگ کتاب‌خوانی دانش آموزان شهرستان شاهرود در نظر گرفته شده بود که یکی از مهمترین آنها تمرین و تقویت کار تیمی، تقویت روخوانی و نگارش صحیح و روش مطالعه صحیح کتاب است، افزود: دانش آموزان در این رویدا دبا روش تحقیق و پژوهش، تقویت اعتماد به نفس و روحیه پرسشگری آشنا می‌شوند.

وی همچنین تقویت بنیه علمی و فراگیری روش نقد و بررسی کتاب را از دیگر آثار و برکات برگزاری رویدادهایی مانند لیگ کتابخوانی دانست.

