به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین دوره نمایشگاه استانی ایراننوشت در شیراز از سوم شهریورماه آغاز شده و تا سیویکم این ماه ادامه خواهد داشت. این رویداد که در محل فروشگاه رفاه واقع در چهارراه خلدبرین برپا شده، یکی از شاخههای نمایشگاه ملی ایراننوشت به شمار میآید که نخستین بار در سال ۱۳۹۱ آغاز به کار کرد و طی سالهای اخیر در شهرهای مختلف کشور گسترش یافته است. هدف اصلی برگزاری این نمایشگاهها، معرفی نوشتافزار ایرانیاسلامی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و فراهم آوردن زمینه عرضه مستقیم کالاهای فرهنگی به خانوادهها و دانشآموزان عنوان شده است.
محمد امین قربانعلی، قائممقام مجمع ملی نوشتافزار ایرانیاسلامی و دبیر نمایشگاه ایراننوشت شیراز، با اشاره به سابقه برگزاری این رویداد در استان فارس گفت: نخستین نمایشگاه ایراننوشت شیراز در سال ۱۴۰۱ برگزار شد و با استقبال چشمگیر شهروندان همراه بود. این روند در سالهای بعد ادامه یافت و اکنون نمایشگاه وارد چهارمین سال متوالی خود شده است.
وی افزود: نمایشگاه امسال همهروزه از سوم تا سیویکم شهریورماه، حتی در ایام تعطیل، میزبان خانوادهها خواهد بود. بیش از ۱۲۰۰ قلم کالا در حوزه نوشتافزار و محصولات جانبی در این رویداد عرضه میشود که تولید حدود ۱۰۰ برند داخلی است. کیفیت بالای تولیدات، تنوع متناسب با سلایق گوناگون و همچنین قیمتهای مناسب موجب شده است که نمایشگاههای ایراننوشت در سراسر کشور با استقبال کمنظیری مواجه شوند
قربانعلی با اشاره به تجربه سالهای گذشته اظهار کرد: هرچه به روزهای پایانی شهریورماه و آغاز مهر نزدیک میشویم، موج اصلی خرید خانوادهها شدت میگیرد. به همین دلیل توصیه میشود شهروندان بازدید و خرید خود را به روزهای آخر موکول نکنند، چرا که افزایش جمعیت در این بازه، موجب ازدحام و شلوغی بیشتر خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ویژگیهای محتوایی محصولات نمایشگاه پرداخت و تصریح کرد: یکی از امتیازات نمایشگاه ایراننوشت، عرضه نوشتافزارهایی است که علاوه بر ایرانی بودن، از نظر محتوا نیز سالم و سازگار با فرهنگ بومی و دینی جامعه طراحی شدهاند.
او یادآور شد: نوشتافزار نه تنها یک کالای مصرفی روزمره، بلکه جزو صنایع فرهنگی به شمار میآید. چرا که دانشآموزان روزانه به طور مستقیم با این محصولات در ارتباط هستند و تصاویر، طرحها و نمادهای موجود روی آنها میتواند در شکلگیری شخصیت، سبک زندگی و حتی جهانبینی کودکان و نوجوانان اثرگذار باشد.
دبیر نمایشگاه ایراننوشت شیراز تأکید کرد: به همین دلیل تلاش شده است تمام محصولات ارائهشده در این نمایشگاه منطبق با ارزشهای ملی، مذهبی و تاریخی کشور باشند و هیچگونه کاراکتر یا محتوای مغایر با این اصول در آنها به کار نرود. این مسئله نقطه تمایز نوشتافزار ایرانی اسلامی با محصولات خارجی است که در بسیاری موارد حامل پیامهای فرهنگی ناسازگار با هویت جامعه ایرانی هستند.
قربانعلی در پایان خاطرنشان کرد: نمایشگاه ایراننوشت شیراز نه تنها فرصتی برای خرید مستقیم و آسان نوشتافزار است، بلکه رویدادی فرهنگی به شمار میرود که میتواند الگوی مصرف خانوادهها را تغییر دهد. حمایت از تولید داخلی، تقویت اقتصاد فرهنگی و همزمان پاسداشت هویت ملی و دینی از مهمترین دستاوردهای برگزاری این نمایشگاه در سطح استان خواهد بود.
