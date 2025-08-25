مساجد پرچمدار، نمادهای مقاومت در دفاع دوازده روزه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام «محمد ابراهیم»، رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد با اشاره به برپایی اجلاس روز جهانی مسجد با حضور مقامات ارشد نظام همچنین ائمه جماعات و فعالان مسجدی استان تهران گفت: این اجلاس ششم شهریورماه برگزار می‌شود البته این اجلاسیه هر سال در روز ۳۱ مرداد برگزار می‌شد، اما امسال زمان برگزاری مصادف با روز جمعه و ایام شهادت پیامبر اکرم (ص) و امام حسن مجتبی (ع) شد و در نتیجه برگزاری اجلاس به روز ششم شهریور ماه موکول شد.

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد با بیان اینکه امسال شعار اجلاس روز جهانی مسجد «مسجد، محور وحدت، سنگر مقاومت» عنوان گرفته است، افزود: تفاوت اجلاس امسال با سالهای گذشته در این است که به صورت ویژه میزبان ائمه جماعات مساجد پرچم‌دار هستیم، چراکه در جریان حمله رژیم صهیونیستی و دفاع مقدس ۱۲ روزه شاهد این بودیم که مساجد سنگر مقاومت و محور وحدت در محلات بودند.

وی افزود: در این راستا مرکز رسیدگی به امور مساجد با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای عضو در قرارگاه ملی مسجد در این اجلاسیه از این مساجد به شکل ویژه تقدیر می‌شود، این مساجد و ائمه جماعات آن با الگوبرداری از مسجد جامع خرمشهر که در هجوم رژیم بعثی نماد و سنگر مقاومت شد، ایستادگی کردند و ایستادند، این تقدیر با هدف الگودهی انجام می‌شود و امیدواریم در هر محله‌ای یک مسجد جامع خرمشهر داشته باشیم که محور و سنگر مقاومت باشد.

حجت الاسلام ابراهیم در بخش دیگری از مباحث خود در مورد برنامه‌های دیگری که در اجلاس روز جهانی مسجد برگزار می‌شود، گفت: تجلیل از ائمه جماعات شهید همچون سنوات گذشته ذیل برنامه‌های اجلاس مورد توجه است؛ سال گذشته از شهید جمهور آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» تجلیل کردیم؛ شهید رئیسی دو دهه امام جماعت یکی از مساجد تهران بود؛ امسال نیز از حجت الاسلام نیازمند تجلیل می‌کنیم که به همراه خانواده در حمله رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.

وی با بیان اینکه ائمه جماعات در این جنگ دوازده روزه سنگر مسجد را مستحکم و فعال نگاه داشتند، افزود: در این ایام اتفاق ویژه‌ای رقم خورد و برگ زرینی از فعالیت‌های مسجدی به وقوع پیوست، برای مثال چند مسجد که در نزدیکی محل اصابت پرتابه‌ها و موشک‌های رژیم صهیونیستی قرار داشتند، تخریب شده یا آسیب دیدند، با این وجود امام جماعت و مردم با بیرون کشیدن فرش‌ها از میان آوارها و اقامه نماز در کوچه اجازه ندادند که نماز جماعت تعطیل شود و تلاش مردم برای بازگشت به زندگی عادی با محوریت مسجد در این مناطق ادامه یافت.

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد گفت: مثال دیگر زمانی بود که مامومین حین اقامه نماز قضای ظهر بودند که به صورت هفتگی در یکی از مساجد برگزار می‌شد، اما در همان زمان، موشک رژیم صهیونیستی در جوار و نزدیک این مسجد اصابت کرد و شیشه‌ها شکست و مسجد هم آسیب دید، اما مردم حین نماز شیشه‌ها را کنار زدند و نماز را ادامه دادند و بعد از نماز هم مسجد را تعطیل نکردند، بلکه به کمک نیروهای امدادی و امنیتی آمده و با قرنطینه محله و پذیرایی از این نیروها در ایستگاه‌های صلواتی، مقاومت و سلحشوری نشان دادند.

وی با بیان اینکه: فعالیت مسجد که در جنگ دوازده روزه به مثابه یک قوت قلب در محلات بود، مشت محکمی بر دهان دشمن شد تا بدانند که مردم هیچ‌گاه در دفاع از این مملکت و این مرز و بوم هیچ سنگری به ویژه مسجد را رها نمی‌کنند ولو با اهدای جان و به شهادت رسیدن خود و فرزندانشان؛ مردم همواره مدافع این مملکت و مرز و بوم خواهند بود.

وی در ادامه ضمن تاکید نسبت به توجه به ویژه رئیس جمهور به نقش مساجد در کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش مشارکت‌های مردمی در قالب قرارگاه ملی مسجد گفت: تاکید ریاست جمهور بر فعالیت‌های محله محور است و مساجد می‌توانند نقش اساسی در این برنامه‌ها داشته باشند، بر همین اساس نیز گسترش فعالیت مساجد در محورهای پنجگانه معنویت دعا و مناجات، معرفت افزایی و جهاد تبیین، حفاظت و امنیت محله، معیشت و اشتغال، امداد، نجات و درمان انجام شده است که مساجد پرچمدار، آغازگر این فعالیت‌ها در هر محله بوده و به مرور این فعالیت‌ها، با محور قرار گرفتن مساجد توسعه خواهد یافت.

حجت الاسلام ابراهیم با تاکید بر اینکه سیاست‌گذاری مشترک به منظور جذب نوجوانان و جوانان در یک محله ضروری است، افزود: تجمع ظرفیت‌های فرهنگی محلات با محور ائمه جماعات مساجد و تلاش هیأت امنای مسجد و بسیج می‌تواند تحولی در منطقه ایجاد کند، همانگونه که در برخی از مناطق تهران، شاهد این اتحاد و برگزاری بسیار موفق برنامه‌های موفق بوده ایم، به عنوان نمونه برگزاری جلسات جمعی سوره فتح، دعای ۱۴ صحیفه سجادیه و دعای توسل در سطح محلات از اقداماتی بود که با همین هماهنگی به شکل گسترده ای برگزار شد.

حجت الاسلام ابراهیم افزود: امروز مسجد باید با بهره‌گیری از ایده‌های جوانان، فعالیت‌های فرهنگی و هنری خود را تقویت کند تا بتواند همچنان به عنوان مرجع اصلی فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی برای این نسل معرفی شود.

وی افزود: ما بعد از مطالبه جدی مقام معظم رهبری در مرکز رسیدگی به امور مساجد، طرحی را به عنوان «مسجد برقرار» طراحی کردیم. الحمدلله در این طرح توانستیم زوایای مختلف مسجد برقرار را بررسی کنیم. بالاخره این طرح مقدمات و الزاماتی برای بازگشایی تمام وقت مسجد می‌خواهد، خادم افتخاری می‌خواهد و امام جماعت می‌خواهد که در مسجد حضور داشته باشد. ما در این طرح توانستیم بیش از ۷۰۰ مسجد را در استان تهران به صورت‌های مختلف برقرار کنیم.

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد تهران گفت: قطعاً سه وعده نماز جماعت در این مساجد برگزار خواهد شد. از اذان صبح تا طلوع آفتاب درب مسجد باز است و قبل از اذان ظهر به صورت‌های مختلف تا بعد از نماز مغرب و عشاء درب مسجد باز است. این ۷۰۰ مسجد به عنوان مسجد برقرار توانسته‌اند درب مسجد را باز و مسجد را فعال نگه دارند. الحمدلله ما در تمام مناطق مسجد برقرار داریم. البته مطلوب این است که تمام مساجد برقرار شوند، که باید الزاماتش فراهم شود. حضرت آقا فرمودند مسجد باید محل رفت‌وآمد دائمی مردم باشد.