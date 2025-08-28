به گزارش خبرگزاری مهر، همایش روز جهانی مسجد امروز (پنجشنبه، ۶ شهریور ماه) با شعار «مسجد، محور وحدت، سنگر مقاومت» با حضور هزار نفر از ائمه جماعات استان تهران و سخنرانی دکتر «محمدباقر قالیباف»، رئیس مجلس شورای اسلامی؛ حجتالاسلام «محمدجواد حاجعلی اکبری»، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و قرارگاه ملی مسجد و همچنین حجتالاسلام «حسین محمدابراهیم»، رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد در مجتمع آدینه تهران در حال برگزاری است.
حجتالاسلام محمدابراهیم با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی و قتل عام بیش از ۶۰ هزار فلسطینی در جنگ اخیر گفت: امروز که بیست و یکمین اجلاس روز جهانی مسجد را در حالی برگزار میکنیم که رژیم صهیونیستی در نظر مردم جهان در اوج نفرت قرار دارد و این اجلاس در حالی برگزارمی شود که این رژیم در بحران موجودیت بوده و در پله پرتگاه سقوط قرار گرفته است.
حجت الاسلام محمدابراهیم با اشاره به جنگ تحمیلی و دفاع مقدس ۱۲ روزه، افزود: این جنگ تحمیلی را در حالی پشت سر گذاشتیم که ایران با موشکباران سرزمینهای اشغالی به تعبیر مقام معظم رهبری این رژیم غاصب را له کرد و از پای در آورد.
کارنامه درخشان مسجد و مسجدیهای در جنگ ۱۲ روزه
وی تصریح کرد: در این ایامی که گذشت ملت عزیز ایران در سایه هدایتهای مقام معظم رهبری در اوج اتحاد مقدس و انسجام ملی فوقالعاده قرار گرفت، به تعبیر رهبری معظم ۹۰ میلیون نفر در این جنگ دوازده روزه همصدا شدند و شعار مرگ بر اسرائیل سر دادند؛ از سوی دیگر در حالی که در طول این جنگ تحمیلی تمرکز حملات رژیم به شهر تهران و برخی از مساجد این شهر بود اما ائمه جماعات کارنامه درخشانی از خود باقی گذاشتند، کارنامهای که یادآور دوران هشت ساله دفاع مقدس بود.
رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد افزود: ائمه جماعات در طول این جنگ دوازده روزه در هدایت معنوی، نورانی کردن دلها و ایجاد ثبات و استقامت در میان مردم همواره حضور پررنگی داشتند؛ از سوی دیگر در این ایام شهدای روحانیای نیز تقدیم اسلام و انقلاب شدند که از جمله آنها میتوان به شهید «ابوالفضل نیازمند» اشاره کرد که امام جماعت مسجد «امام موسی کاظم (ع)» میدان نوبنیاد بود و به همراه همسر و سه فرزندش به مقام رفیع شهادت رسید؛ آن شهید، روحانی وارسته و در امور و برنامههای مرتبط با مسجد همواره پیشقدم و فعال بود.
فعالیت بیش از ۵۰۰ مسجد پرچمدار در شهر تهران
حجت الاسلام محمدابراهیم ادامه داد: ائمه جماعات در محورهای مختلف در طول این مدت مأموریتهای خود را به خوبی به انجام رساندند و از جمله با ایجاد قرارگاه راهبری مساجد در استان تهران بیش از ۵۰۰ مسجد پرچمدار در شهر تهران و ۵۰۰ مسجد پرچمدار در شهرستانهای استان تهران با همکاری ائمه جماعات شناسایی شدند و دستورالعمل مرتبط با عملکرد در ایام جنگ و بحران برای آنها صادر شد.
وی تأکید کرد: بر اساس فعالیتهایی که برای مساجد پرچمدار تعریف شد، موضوع جهاد تبیین، بصیرتافزایی، دشمنشناسی، حفاظت از محله و تأمین امنیت آن، امداد و کمکرسانی و معیشت و اشتغال با اولویت حل کردن مشکلات مردم در مساجد صورت پذیرفت که در این راستا مساجد پرچمدار عملکرد درخشانی داشتند وامید داریم که این فعالیتها و اقدامات مؤثر مستمر باشد.
مجلس به قوانین مربوط به زیرساختهای مساجد بیش از پیش توجه کند
حجت الاسلام محمدابراهیم با اشاره به اهداف کلان بیست و یکمین همایش روز جهانی مسجد، خاطرنشان کرد: مساجد ما در این اجلاس بزرگ با یکدیگر همعهد میشوند که تلاش خود را برای حل مشکلات مردم به کار گیرند؛ در این مجال از ریاست مجلس شورای اسلامی دکتر قالیباف درخواست داریم که طرح و تصویب قوانین در راستای ایجاد زیرساختهای مربوط به مساجد را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند تا مأموریت ذاتی مساجد به نحو مطلوب انجام شود.
