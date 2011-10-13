اصلی ترین کار برای ارتقای جایگاه مسجد توجه به امام جماعت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری چهارشنبه شب در بیستمین اجلاس سراسری نماز افزود: رسیدگی به امور مساجد باید با محوریت توجه به امام جماعت به عنوان مدیر مسجد صورت گیرد و در این راستا جذب امام جماعات واجد شرایط، حمایتهای مادی و معنوی از آنان، ارائه آموزش های عمومی فنی و مهارتی و استقرار نظام جامع اطلاعات و آمار برای دسترسی به اطلاعات مربوط به آنان مد نظر قرار گیرد.
وی، آموزش خادمان مساجد، حمایت از ابتکارات مساجد و معرفی مساجد نمونه، تقویت نظارت بر مسجد به ویژه نظارت مردمی، فعال سازی جوانان مسجدی و سازماندهی محله محور مساجد را از مواردی اعلام کرد که برای ارتقای جایگاه مسجد باید در دستور کار قرار گیرد.
رئیس مرکز امور رسیدگی به مساجد در استان تهران با برشمردن نقاط ضعف و قوت فعالیت های انجام شده در بحث مساجد، گفت: تنظیم شناسنامه مساجد، تشکیل شورای ائمه جماعات، ساماندهی ائمه جماعات و تهیه شناسنامه برای آنها از فعالیت های خوبی است که در مساجد انجام شده است.
وی، تعیین امام جماعت برای همه مساجد، برگزاری نماز صبح در همه مساجد و ساماندهی هیئت های امنای مساجد از دیگر فعالیت های خوبی است که در مساجد انجام شده است.
حاج علی اکبری در ادامه نداشتن برنامه جامع راهبردی به عنوان نقشه روشن در مساجد را از مهمترین ضعف ها در بخش مساجد در کشور عنوان کرد و افزود: نداشتن اطلس کامل و جامع از مساجد، ضعف آمار و اطلاعات، وجود مساجد بدون امام جماعت ، عدم بهره مندی از فناوری اطلاعات در شبکه سازی مساجد ، وجود اختلافات داخلی در مساجد،عدم استفاده از ظرفیت عظیم فرهنگی کشور در مساجد برای ایجاد تحرک در جامعه و دنبال کردن ارزش ها ، ارتباط نداشتن با مخاطبان مساجد به ویژه نسل جوان و غفلت از دیدگاههای آنها را از ضعف های موجود در اداره مساجد برشمرد که شایسته است این مشکلات بر طرف شود.
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