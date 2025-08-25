  1. استانها
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۳۲

زمین چمن مصنوعی روستای «کانی‌گنجی» قروه به بهره‌برداری رسید

قروه- همزمان با هفته دولت، زمین چمن مصنوعی روستای «کانی‌گنجی» شهرستان قروه با حضور مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین چمن مصنوعی روستای «کانی‌گنجی» از توابع شهرستان قروه ظهر دوشنبه با صرف اعتباری بالغ بر ۲۴ میلیارد ریال همزمان با هفته دولت افتتاح و در اختیار جوانان این روستا قرار گرفت.

زمین چمن مصنوعی روستای «کانی‌گنجی» به عنوان نخستین پروژه ورزشی هفته دولت با حضور نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی، معاون استاندار، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان کردستان، فرماندار قروه و جمعی از مسئولان و مردم منطقه به بهره‌برداری رسید.

این پروژه ورزشی با زیربنای ۹۲۴ مترمربع و در زمینی به مساحت یک‌هزار مترمربع از تیرماه سال جاری آغاز و با هزینه‌ای بیش از دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات ملی احداث شد.

در آئین افتتاح این مجموعه ورزشی، بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های ورزشی در مناطق روستایی و نقش آن در ارتقای نشاط و سلامت اجتماعی تأکید شد.

