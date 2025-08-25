به گزارش خبرنگار مهر، زمین چمن مصنوعی روستای «کانی‌گنجی» از توابع شهرستان قروه ظهر دوشنبه با صرف اعتباری بالغ بر ۲۴ میلیارد ریال همزمان با هفته دولت افتتاح و در اختیار جوانان این روستا قرار گرفت.

زمین چمن مصنوعی روستای «کانی‌گنجی» به عنوان نخستین پروژه ورزشی هفته دولت با حضور نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی، معاون استاندار، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان کردستان، فرماندار قروه و جمعی از مسئولان و مردم منطقه به بهره‌برداری رسید.

این پروژه ورزشی با زیربنای ۹۲۴ مترمربع و در زمینی به مساحت یک‌هزار مترمربع از تیرماه سال جاری آغاز و با هزینه‌ای بیش از دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات ملی احداث شد.

در آئین افتتاح این مجموعه ورزشی، بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های ورزشی در مناطق روستایی و نقش آن در ارتقای نشاط و سلامت اجتماعی تأکید شد.