به گزارش خبرنگار مهر، زمین چمن مصنوعی مینی‌فوتبال روستای باشماق عصر جمعه با حضور نماینده مردم شهرستان‌های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل ورزش و جوانان کردستان، فرماندار دهگلان، سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان و جمعی از مسئولان و اهالی روستا افتتاح شد.

این پروژه ورزشی در زمینی به مساحت یک‌هزار مترمربع و با زیربنای ۹۲۴ مترمربع احداث شده و برای اجرای آن اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال از محل منابع ملی هزینه شده است.

زمین چمن مصنوعی روستای باشماق در توسعه ورزش همگانی اثرگذار است

فرزاد خاکی، مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان، در آئین افتتاح این پروژه با قدردانی از حمایت‌های نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: این زمین چمن، چهارمین چمن مصنوعی روستایی است که در شهرستان دهگلان به بهره‌برداری می‌رسد و نقش مهمی در توسعه ورزش همگانی و شناسایی استعدادهای ورزشی خواهد داشت.

سودابه ضرغام‌نژاد نیز در این مراسم، این پروژه را چهارمین زمین چمن ورزشی افتتاح‌شده در روستاهای دهگلان طی ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ عنوان کرد و افزود: تاکنون نزدیک به ۱۲ میلیارد ریال برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی روستایی در این شهرستان هزینه شده است.

وی با ابراز امیدواری نسبت به تأثیر این پروژه‌ها بر رشد ورزش روستایی، خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از چنین فضاهایی می‌تواند زمینه‌ساز درخشش جوانان مستعد و معرفی قهرمانان آینده از مناطق روستایی به سطوح بالاتر و حتی تیم‌های ملی باشد.

لزوم نقش‌آفرینی صنایع و کارخانه‌ها در توسعه زیرساخت‌های ورزشی

نماینده مردم شهرستان‌های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از کم‌توجهی برخی صنایع و کارخانه‌ها به حوزه ورزش، خواستار ایفای نقش مؤثرتر معادن و واحدهای صنعتی مستقر در منطقه در توسعه زیرساخت‌های ورزشی شد.

رسول شیخی زاده تاکید کرد: حمایت صنایع از ورزش، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار، یک ضرورت اجتماعی است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.