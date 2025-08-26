ترامپ یک مقام هیئت مدیره فدرال رزرو را برکنار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا، لیزا کوک، عضو هیئت مدیره بانک مرکزی این کشور (فدرال رزرو) را از سمتش برکنار کرد.

تاکنون علت این برکناری اعلام نشده است، اما ترامپ همواره منتقد رفتار مقامات فدرال رزرو درخصوص نرخ بهره بوده است.

ترامپ ۲۱ مردادماه سال جاری نیز در جریان یک سخنرانی، رئیس فدرال رزرو را آماج انتقادات خود قرار داد و از طرح شکایت علیه وی پرده برداشت.

رئیس جمهور آمریکا در این خصوص گفت: رئیس فدرال رزرو باید همین حالا نرخ بهره را کاهش دهد. ما در حال بررسی طرح شکایت بزرگی علیه او هستیم.

ترامپ اعلام کرد: شکایت از رئیس فدرال رزرو به دلیل هزینه ۳ میلیارد دلاری وی برای ساخت مقر فدرال رزرو انجام می‌شود. او با به تعویق انداختن تصمیمات به اقتصاد ما آسیب رسانده است.

رئیس جمهور آمریکا از مدت‌ها قبل می‌کوشد تا از طریق اعمال قدرت، بر رئیس فدرال رزرو فشار آورده و او را مجبور به کاهش نرخ بهره در آمریکا کند.