  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۳۶

«ترامپ» از رئیس فدرال رزرو شکایت می‌کند

«ترامپ» از رئیس فدرال رزرو شکایت می‌کند

رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که به دلیل هزینه ۳ میلیارد دلاری رئیس فدرال رزرو برای ساخت مقر این نهاد، در حال بررسی طرح شکایت علیه وی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا امروز سه شنبه در سخنانی بار دیگر رئیس فدرال رزرو را آماج انتقادات خود قرار داد و از طرح شکایت علیه وی پرده برداشت.

رئیس جمهور آمریکا در این خصوص گفت: رئیس فدرال رزرو باید همین حالا نرخ بهره را کاهش دهد. ما در حال بررسی طرح شکایت بزرگی علیه رئیس فدرال رزرو هستیم.

دونالد ترامپ، در ادامه اعلام کرد: شکایت از رئیس فدرال رزرو به دلیل هزینه ۳ میلیارد دلاری وی برای ساخت مقر فدرال رزرو انجام می‌شود. وی با به تعویق انداختن تصمیمات به اقتصاد ما آسیب رسانده است.

این در حالیست که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مدت هاست می کوشد تا از طریق اعمال قدرت بر رئیس فدرال رزرو فشار آورده و وی را مجبور به کاهش نرخ بهره در آمریکا کند.

کد خبر 6558789

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها