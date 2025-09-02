به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، کاخ سفید از سخنرانی ترامپ تا ساعاتی دیگر خبر داد.

کاخ سفید در این خصوص اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از دفتر بیضی سخنرانی خواهد کرد؛ اما جزئیاتی در مورد این سخنرانی ارائه نکرد.

تلویزیون رویترز در این خصوص اعلام کرد: ترامپ امروز سه‌شنبه ساعت ۲ بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا (حدود ۲۱:۳۰ شب به وقت ایران)، سخنرانی خواهد کرد. این اولین سخنرانی عمومی وی در یک هفته اخیر خواهد بود.

این حضور برنامه ریزی شده ترامپ پس از غیبت قابل توجه چند روزه وی در طول هفته و آخر هفته گذشته رخ می‌دهد که طی آن تنها ۲ بار در ملاء عام ظاهر شد.

این در حالیست که کاخ سفید در ماه ژوئیه پس از مشاهده تورم در پاهای رئیس جمهور، اعلام کرده بود که وی به نارسایی مزمن وریدی مبتلا است.