  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۵۵

«ترامپ» امشب سخنرانی می‌کند

«ترامپ» امشب سخنرانی می‌کند

کاخ سفید از سخنرانی ترامپ در ساعت ۲ بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، کاخ سفید از سخنرانی ترامپ تا ساعاتی دیگر خبر داد.

کاخ سفید در این خصوص اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از دفتر بیضی سخنرانی خواهد کرد؛ اما جزئیاتی در مورد این سخنرانی ارائه نکرد.

تلویزیون رویترز در این خصوص اعلام کرد: ترامپ امروز سه‌شنبه ساعت ۲ بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا (حدود ۲۱:۳۰ شب به وقت ایران)، سخنرانی خواهد کرد. این اولین سخنرانی عمومی وی در یک هفته اخیر خواهد بود.

این حضور برنامه ریزی شده ترامپ پس از غیبت قابل توجه چند روزه وی در طول هفته و آخر هفته گذشته رخ می‌دهد که طی آن تنها ۲ بار در ملاء عام ظاهر شد.

این در حالیست که کاخ سفید در ماه ژوئیه پس از مشاهده تورم در پاهای رئیس جمهور، اعلام کرده بود که وی به نارسایی مزمن وریدی مبتلا است.

کد خبر 6577806

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها