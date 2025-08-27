دست پر استانداری تهران در هفته دولت؛تعداد پروژه ها ۱۲۰درصد رشد دارد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- امیرماهان محمدی یکتا: همزمان با هفته دولت، که هر ساله به یاد شهیدان والامقام رجایی و باهنر گرامی داشته می‌شود، فرصت مغتنمی فراهم آمده تا دستاوردهای دولت در عرصه خدمت‌رسانی به مردم شریف کشورمان به ویژه استان تهران برجسته شود.

هفته دولت، فرصتی برای است و در سال ۱۴۰۴، استان تهران به عنوان قلب تپنده اقتصاد و فرهنگ ایران، شاهد افتتاح و کلنگ‌زنی پروژه‌های عظیم عمرانی و اقتصادی است که نه تنها به توسعه زیرساخت‌ها کمک می‌کند، بلکه در جهت امیدآفرینی و تقویت اعتماد عمومی گام برمی‌دارد.

این پروژه‌ها، حاصل تلاش شبانه‌روزی دولتمردان و مسئولان است، که با وجود چالش‌های اقتصادی و تحریم‌های ناعادلانه، بر اصل خدمت‌رسانی بی‌وقفه تأکید دارد.

استان تهران، با جمعیت بیش از ۱۴ میلیون نفر و نقش محوری در اقتصاد ملی، همواره کانون توجه برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای بوده است، طبق اعلام استاندار تهران، در هفته دولت سال جاری، دو هزار و چهار پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۱۷۷ هزار میلیارد تومان افتتاح یا کلنگ‌زنی می‌شود، این پروژه‌ها به دو دسته عمده تقسیم می‌شوند: یک هزار و ۱۸۷ پروژه عمرانی با اعتباری حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان و ۸۱۷ پروژه اقتصادی با سرمایه‌گذاری ۱۲۶ هزار میلیارد تومان.

این در حالی است، که طی هفته دولت سال ۱۴۰۳، در استان تهران ۸۱۷ پروژه با اعتباری بالغ بر ۳۱ هزار و ۲۷۸ میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان به بهره‌برداری رسید و همچنین، ۹۴ پروژه با اعتباری حدود ۲ هزار و ۶۷۰ میلیارد و ۲۶۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کلنگ‌زنی شد. از مجموع پروژه‌های به بهره‌برداری رسیده، ۷۱۴ پروژه عمرانی با اعتبار ۱۲ هزار و ۲۳۰ میلیارد و ۲۰۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و ۱۰۳ پروژه اقتصادی با اعتبار ۱۹ هزار و ۴۸ میلیارد و ۴۲۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بودند.

رشد ۱۲۰ درصدی تعداد پروژه‌های هفته دولت نسبت به سال گذشته

این آمار نشان می‌دهد، که در سال جاری شاهد رشد ۱۲۰ درصدی در تعداد پروژه‌ها و رشد ۴۲۱ درصدی اعتبار پروژه‌های هفته دولت در سال جاری نسبت به سال ۱۴۰۳ هستیم و این حجم از سرمایه‌گذاری، نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای مقابله با مشکلات و ایجاد بسترهای جدید برای رشد و شکوفایی است.

پروژه‌ها در بخش‌های متنوعی همچون آموزش، بهداشت، ورزش، مسکن، آب و فاضلاب، برق، حمل و نقل، صنعت، کشاورزی و انرژی اجرا می‌شوند که هر کدام به نوبه خود، به بهبود کیفیت زندگی شهروندان کمک می‌کنند.

در حوزه آموزش، که پایه و اساس توسعه پایدار است، ۹۹ مدرسه با یک هزار و ۱۵۰ کلاس درس و اعتباری بیش از ۳ هزار میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد، این مدارس، که عمدتاً در مناطق کمتر توسعه‌یافته استان احداث شده‌اند، ظرفیت آموزشی را افزایش داده و به کاهش تراکم کلاس‌ها کمک می‌کنند.

علاوه بر این، تا پایان سال جاری، ۵۶۴ مدرسه دیگر افتتاح خواهد شد و عملیات اجرایی برای ساخت ۳۲۰۰ کلاس درس جدید آغاز شده است، این اقدامات، نه تنها به عدالت آموزشی کمک می‌کند، بلکه امید به آینده‌ای روشن‌تر را در دل دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان زنده می‌کند، تصور کنید هزاران کودک و نوجوان که تاکنون از امکانات آموزشی مناسب محروم بودند، اکنون می‌توانند در محیطی استاندارد تحصیل کنند، که این امر باعث شادمانی است.

استاندار تهران در تشریح جزئیات پروژه‌های هفته دولت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در بخش بهداشت و درمان، سه پروژه کلیدی شامل مراکز جامع سلامت و بیمارستان تخصصی سوختگی در منطقه ۲۲ تهران افتتاح می‌شود، این پروژه‌ها، با تمرکز بر ارائه خدمات درمانی پیشرفته، به کاهش بار بیمارستان‌های مرکزی کمک کرده و دسترسی شهروندان به مراقبت‌های پزشکی را تسهیل می‌کنند.

۳۶ پروژه در بخش مسکن برای رفع دغدغه‌های مردم در این حوزه

محمدصادق معتمدیان همچنین ورزش، را عامل مهمی در سلامت جسمانی و روانی جامعه، دانست و گفت: ۱۲ پروژه ورزشی با اعتبارات مناسب آماده بهره‌برداری هستند که شامل سالن‌های ورزشی، زمین‌های فوتبال و استخرهای شنا می‌شود. این پروژه‌ها، فرصت‌های بیشتری برای فعالیت‌های ورزشی فراهم می‌آورند و به ویژه در میان جوانان، حس نشاط و امید را افزایش می‌دهند.

وی اضافه کرد: در حوزه مسکن، که یکی از دغدغه‌های اصلی مردم است، نیز ۳۶ پروژه با اعتباری حدود ۵ هزار میلیارد تومان افتتاح می‌شود. این پروژه‌ها شامل واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن است که به خانواده‌های کم‌درآمد کمک می‌کند تا صاحب خانه شوند.

با توجه به افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر، این اقدامات دولت، امید به خانه‌دار شدن را در دل میلیون‌ها شهروند تهرانی زنده نگه می‌دارد.

آب و فاضلاب، به عنوان زیرساخت حیاتی، با ۳۹ پروژه و اعتباری بیش از ۲ هزار میلیارد تومان توسعه می‌یابد، به گفته استاندار تهران این پروژه‌ها شامل احداث تصفیه‌خانه‌ها و شبکه‌های توزیع آب است که به حل مشکل کم‌آبی در استان کمک می‌کند و اطمینان از دسترسی پایدار به آب سالم را فراهم می‌آورد.

نماینده عالی دولت در استان تهران گفت: بخش برق، که با چالش ناترازی مواجه بوده، شاهد تحولات چشمگیری است. ۲۲۸ پروژه برقی با اعتباری حدود ۳.۵ هزار میلیارد تومان افتتاح می‌شود. همچنین، ۱۲ پروژه بزرگ برقی شامل احداث پست‌های هوایی و زمینی به تعداد ۱۰۲۵ دستگاه با ظرفیت ۱۵۸ مگاولت آمپر و اعتبار ۵۶۴۴ میلیارد ریال، و احداث فیدرهای فشار متوسط به بهره‌برداری می‌رسد. با وجود ناترازی ۳۰۰۰ مگاواتی، دولت با انعقاد قرارداد برای تولید ۵۰۰۰ مگاوات برق، ۱۰۰۰ مگاوات را عملیاتی کرده و عملیات اجرایی ۲۰۰۰ مگاوات دیگر را در هفته دولت آغاز می‌کند.

۵۳ پروژه حمل و نقل در هفته دولت

وی گفت: نصب ۶۵۰ هزار کنتور هوشمند نیز به مدیریت مصرف کمک کرده است. این اقدامات، به کاهش قطعی برق و افزایش پایداری انرژی منجر می‌شود.

در حمل و نقل، نیز ۵۳ پروژه با هزینه بیش از یک هزار میلیارد تومان برای ایمن‌سازی و توسعه جاده‌ها افتتاح می‌شود. این پروژه‌ها شامل بزرگراه‌ها و راه‌های روستایی است که ترافیک را کاهش داده و ایمنی سفر را افزایش می‌دهند.

معتمدیان می‌گوید: ۵۰ پروژه صنعتی با سرمایه‌گذاری ۱۳ هزار میلیارد تومان و ۱۶ پروژه کشاورزی شامل کشتارگاه‌ها، سردخانه‌ها و گلخانه‌ها افتتاح می‌شود. این پروژه‌ها، به ایجاد اشتغال پایدار کمک کرده و نرخ بیکاری استان را به ۳.۴ درصد کاهش داده‌اند. با ایجاد ۱۹۴ هزار شغل جدید، احیای ۹۵ واحد تولیدی تعطیل و افزایش ظرفیت ۳۰۰ واحد دیگر، اقتصاد استان جان تازه‌ای گرفته است. همچنین، تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان از ۳۳۷ به ۵۶۳ افزایش یافته که نویدبخش پیشرفت‌های فناورانه است.

در شهرستان‌های استان تهران نیز پروژه‌های متعددی اجرا می‌شود. برای مثال، در ورامین ۳۹ پروژه با ۷۲۹ میلیارد تومان اعتبار، در اسلامشهر ۸۴ پروژه با بیش از ۱۸۹۶ میلیارد تومان، و در شهر تهران ۱۳۷ پروژه با بیش از ۶ هزار میلیارد تومان افتتاح می‌شود.

به نظر می‌رسد، دست استانداری تهران در پروژه‌های هفته دولت در این پر است و با وجود چالش‌ها، این اقدامات نشان می‌دهد که عزمی برای حل مشکلات وجود دارد، و انسجام ملی و همگرایی اجتماعی منجر شود.