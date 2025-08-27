به گزارش خبرگزاری مهر ناصر اکبری اظهار کرد: ۳۸ پروژه آب و فاضلاب در این استان به مناسبت گرامیداشت هفته دولت آماده بهره‌برداری است.

وی هدف از اجرای این پروژه‌ها تأمین پایدار آب آشامیدنی، ارتقای سطح بهداشت جامعه، تحقق اهداف کلان صنعت آب و فاضلاب کشور و بهبود خدمات‌رسانی به مردم بوده و برای آن بالغ بر ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

مدیرعامل آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: این طرح‌ها شامل اصلاح و اجرای ۱۸ کیلومتر شبکه آبرسانی و ۹۴ کیلومتر خطوط انتقال آب شهری و روستایی، حفر و تجهیز چهار حلقه چاه، احداث چهار هزار متر مکعب مخازن ذخیره آب، آبرسانی به واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن، ایستگاه پمپاژ و توسعه تصفیه‌خانه‌های فاضلاب در چند شهرستان است.

اکبری اضافه کرد: آبرسانی به برخی روستاها در شهرستان‌های اصفهان، چادگان، جرقویه، هرند، فریدن، فریدونشهر، دهاقان، نجف‌آباد، میمه و وزوان، برخوار و کوهپایه از جمله دیگر طرح‌های آماده بهره‌برداری در هفته دولت است.

وی افزود: احداث مخزن ۵۰۰ متر مکعبی یحیی آباد نطنز، اجرای ۶ کیلومتر خط آبرسانی شهر خور و ۲ کیلومتر خط انتقال آب شهر دهق و آبرسانی به نهضت ملی مسکن در ورزنه، تیران، خالدآباد، داران، دامنه و فریدونشهر و همچنین احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب شهر حبیب‌آباد برخوار، مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر تیران و طرح توسعه تصفیه خانه‌های فاضلاب فولادشهر و سده لنجان از دیگر پروژه‌هایی است که برای افتتاح آماده کرده‌ایم.