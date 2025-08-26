رفعتی: یک ورزشگاه شیک به فوتبال ایران اضافه شد

به گزارش خبرنگار مهر، داود رفعتی دبیر کارگروه استانداردسازی ورزشگاهها گفت: داود رفعتی: ورزشگاه پارس شیراز پس از آزادی دومین استادیوم شیک فوتبال است. ورزشگاهها نسبت به سال گذشته از لحاظ تسهیلات و استانداردها شرایط بهتری دارند. امروز ورزشگاه پارس میانرود به عنوان یک ورزشگاه A آسیا به مدار میآید. یک ورزشگاه بینالمللی و پس از آزادی دومین ورزشگاه شیک ماست. همچنین یادگار امام تبریز و نصیری یزد تا مهر میرسند سایر ورزشگاهها در مسیر بازسازی هستند. در ۲۰ روز تعطیلی هم ایرادات برطرف میشود. چمن ورزشگاه غدیر اهواز هم در سه ماه آینده درست میشود. از هفته سوم همه ورزشگاهها باید گیت های ایکس ری داشته باشند. مشکل ورزشگاه آزادی را از دکتر ثابت قدم (رئیس شرکت توسعه) باید بپرسید.
او ورباره آخرین وضعیت ورزشگاه جدید تهران تاکید کرد: در جریان کلنگ زدن ورزشگاه جدید در تهران نیستم. الان در تهران ورزشگاه تختی و آزادی را داریم. ۲ هتل هم در شرق تهران آماده پذیرایی تیمها هست. در تهران ورزشگاه شهدای اسلامشهر هم داریم که در حال به روز رسانی برای لیگ برتر است. ورزشگاههای لیگ هم یک تماماً باید گیت الکترونیکی داشته باشند. ورزشگاههایی که به استانداردسازی نرسند از لیست خارج میشوند. الان ورزشگاه مس شهر بابک آماده نیست. برای میزبانی ورزشگاه انقلاب کرج هم امروز جلسهای در این استان برگزار میشود.
وی ادامه داد: مدیرکل استان آذربایجان شرقی باید در مورد ورزشگاه یادگار امام صحبت کند. بحث کسر ۳ امتیاز بابت حرفهای سازی فجرسپاسی مربوط به سال پیش است و اینکه رأی برمیگردد یا نه در حیطه اختیارات ما نیست همچنین مسئول ورزشگاه آزادی شرکت توسعه است و ما نمیتوانیم در موردش حرف بزنیم. غرب استادیوم همه چیز تغییر کرده است اما جزئیات کار را نمیدانیم.
