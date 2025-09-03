اعتبارات استان تهران ۴۷ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله سلیمانی، صبح چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از افزایش ۴۷ درصدی اعتبارات استان تهران نسبت به سال گذشته خبر داد.

سلیمانی در ادامه با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم و قانون بودجه سال ۱۴۰۴، گفت: توجه به افزایش سهم اعتبارات استانی یکی از محورهای مهم دولت است؛ بر این اساس اعتبارات استان تهران در سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۳۷ درصد و در سال ۱۴۰۴ نیز حدود ۵۰ درصد افزایش یافت.

وی افزود: افزایش سهم استان تهران همواره مورد پیگیری مسئولان استانی و نمایندگان مجلس بوده است، زیرا سهم این استان باید متناسب با درآمدهای مالیاتی، مشابه سهم استان‌های نفت‌خیز دیده شود.

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران همچنین به هدف‌گذاری دولت برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام اشاره و اظهار کرد: امسال نزدیک به ۳۰۰ پروژه در حوزه‌های مختلف از محل منابع دولتی به بهره‌برداری رسید و پیش‌بینی می‌شود با تخصیص مناسب اعتبارات، حدود ۵۰۰ پروژه نیمه‌تمام، طرح‌های مصوب سفر ریاست جمهوری و پروژه‌های دارای مصوبات مشترک شورای برنامه‌ریزی استان و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها تا پایان سال جاری مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

سلیمانی با بیان اینکه برخی پروژه‌های نیمه‌تمام حوزه بهداشت و درمان در استان تهران به دهه ۸۰ بازمی‌گردد، تأکید کرد: دولت مصمم است این پروژه‌ها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برساند و هدف‌گذاری مسئولان استانی بر افتتاح بیمارستان‌های شهرستان‌های جنوب غرب و جنوب شرق تهران تا سه سال آینده است.

وی همچنین به نهضت مدرسه‌سازی در استان اشاره کرد و گفت: در دولت چهاردهم، با افتتاح ۷۳ مدرسه در سال گذشته و پیش‌بینی افتتاح حدود ۱۰۰ مدرسه تا پایان شهریور امسال، سرانه فضای آموزشی استان تهران افزایش یافته است. برای سال آینده نیز برنامه‌ریزی شده تا ۱۴۳ مدرسه با ۱۷۴۰ کلاس درس تکمیل شود.

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در ادامه به ناترازی آب در استان اشاره کرد و افزود: توجه ویژه‌ای به سه پروژه اصلی حوزه آب شده است؛ از جمله طرح انتقال آب از سد طالقان به تهران که به زودی وارد مدار می‌شود، طرح جلوگیری از هدررفت آب از سد لار با ایجاد تونل ۲۸ کیلومتری و پروژه رینگ آبرسانی قمر بنی‌هاشم (ع) به طول ۱۷۰ کیلومتر که پیشرفت فیزیکی خوبی داشته و با بهره‌برداری از آن‌ها، ناترازی آب تهران تا حدودی رفع خواهد شد.