به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، سوریا الیوم گزارش داد که رژیم صهیونیستی ده‌ها نظامی خود را برای اشغال اراضی مرزی سوریه در اطراف جبل الشیخ اعزام کرده است.

در این گزارش آمده است که اقدام رژیم صهیونیستی نقض حاکمیت سوریه و تهدید امنیت منطقه‌ای به شمار می‌رود.

این در حالی است که تل آویو و دمشق در حال مذاکره با میانجی گری آمریکا در خصوص تنش‌های جنوب سوریه هستند. دمشق امیدوار است بتواند به یک توافق امنیتی با تل آویو دست پیدا کند.

نظامیان صهیونیست نزدیک بلندی‌های راهبردی که بر بیت جن منطقه‌ای در جنوب سوریه نزدیک مرزهای لبنان مشرف است مستقر شده‌اند. علاوه بر این، اشغالگران صهیونیست اقدام به ربودن شش شهروند سوری در این منطقه کرده‌اند.

وزارت خارجه سوریه اعلام کرد که این اقدام یک تنش خطرناک و تهدید مستقیم علیه امنیت و صلح منطقه‌ای به شمار می‌رود.