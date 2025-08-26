  1. بین الملل
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۲۷

«نتانیاهو» به دنبال کنار زدن رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی

منابع صهیونیست از شدت گرفتن درگیری میان نخست وزیر و رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی بر سر موضوع اشغال شهر غزه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از منابع صهیونیست گزارش داد که اعضای دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم بعد از مطرح شدن خواسته ایال زامیر رئیس ستاد ارتش تل آویو مبنی بر لزوم دستیابی به توافق در غزه به شدت خشمگین شده‌اند.

بر اساس این گزارش، برآوردها حاکی از آن است که دفتر نتانیاهو پیشنهاد کنار زدن زامیر و انتخاب یک مسئول بالا دست برای وی به عنوان فرمانده کل ارتش را بررسی می‌کند چرا که زامیر به دلیل فرسودگی ارتش رژیم صهیونیستی خواهان اشغال شهر غزه نیست.

این در حالی است که منابع نظامی اعلام کردند زامیر با این اقدام موافقت نخواهد کرد.

گزارش‌ها حاکی است که پنجشنبه گذشته، در جریان جلسه کابینه «اسموتریچ»، وزیر دارایی، و «ایال زامیر»، رئیس ستاد کل ارتش صهیونیست‌ها بر سر نحوه پیشبرد حمله و اشغال نوار غزه به اختلاف رسیدند.

طبق این گزارش، اسموتریچ خطاب به زامیر گفته است: تو به دنبال این نیستی که اهداف جنگ محقق شود.

در مقابل، زامیر پاسخ داده: تو چیزی از این مسائل نمی‌فهمی و حتی نمی‌توانی تیپ را از گردان تشخیص بدهی.

