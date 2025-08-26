انتشار گازهای سمی در هوای غزه به دست ارتش صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، منابع پزشکی اعلام کردند که ارتش رژیم صهیونیستی جنایت جدیدی را در حق ساکنان نوار غزه از طریق استفاده از گازهای سمی مرتکب شده است.

این منابع اضافه کردند که گازهای مذکور به وسیله انفجار ربات‌های نظامی در مناطق مسکونی پرجمعیت از جمله شیخ رضوان الجلا و جبالیا در هوا پراکنده شده است.

منابع پزشکی تصریح کردند که این گازهای سمی باعث ایجاد خفگی و تنگی نفس و همچنین سوزش در مجاری تنفسی در میان ساکنان نوار غزه شده است.

منابع پزشکی تاکید کردند که تعداد بیماران تنفسی به ویژه بعد از بمباران محله‌های زیتون و جبالیا به شدت افزایش یافته است. بوی ناشی از این گازهای سمی کاملاً در هوا حس می‌شود.