سایت عبری: «قدرت برتر جهان» مجبور به مذاکره با یمن شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، سایت عبری زبان واللا اذعان کرد که انصارالله یمن موفق شده است رژیم صهیونیستی را وارد یک جنگ فرسایشی کند. یمنی‌ها شروطی را برای توقف این جنگ وضع کرده‌اند؛ تا زمانی که حملات علیه غزه ادامه دارد شلیک موشک‌ها و حملات پهپادی از سمت یمن نیز ادامه خواهد داشت.

در ادامه این گزارش آمده است، علاوه بر این، یمنی‌ها شدت حملات و دامنه آن را نیز تعیین می‌کنند. تل آویو بعد از هر حمله علیه یمن امید دارد که این بار توازن قوا در برابر نیروهای مسلح یمن تغییر کند اما مشخص می‌شود که چیزی تغییر نکرده است.

در این گزارش تاکید شده است، بعد از افزایش حملات یمنی‌ها، ارتش رژیم صهیونیستی از آمریکا خواست وارد عمل شود اما واشنگتن متوجه شد که خسارت‌های این حملات علیه یمن بیش از آن چیزی است که تصورش را می‌کرد.

در ادامه این گزارش آمده است که به اصطلاح «قدرت برتر جهان» مجبور به مذاکره با یمن شد و در نهایت به آتش بس دست پیدا کرد. آمریکا تل آویو را در برابر یمن تنها گذاشت. هیچکدام از حملات تل آویو علیه یمن باعث نشده قدرت نظامی این کشور و شدت حملات علیه اراضی اشغالی کاهش پیدا کند.