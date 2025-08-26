مخزن ذخیره بزرگ آب در منطقه ۱۲ تهران به مرحله تکمیل رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آئینی شهردار منطقه ۱۲ تهران، به همراه معاون فنی و عمرانی منطقه و جمعی از مدیران با حضور در محل پروژه احداث مخزن ۲۰۰۰ متر مکعبی هرندی گفت: این پروژه که با هدف افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی و بهبود پایداری شبکه توزیع آب در مرکز شهر اجرا می‌شود، هم‌اکنون در فاز پایانی ساخت مخزن اصلی قرار دارد.

وی افزود: آرماتوربندی و قالب‌بندی سقف این مخزن به طور کامل به پایان رسیده و همه تمهیدات لازم برای انجام عملیات بتن‌ریزی این بخش فراهم شده است و بتن‌ریزی سقف، یکی از مهم‌ترین مراحل اجرایی در پروژه‌های سازه‌های بتنی زیرزمینی محسوب می‌شود.

شهردار منطقه ۱۲ خاطر نشان کرد: همزمان با پیشرفت کارهای مخزن، عملیات اجرایی ایستگاه پمپاژ مربوطه نیز با شتاب ادامه دارد و این ایستگاه که نقش کلیدی در ذخیره پساب و آبیاری فضای سبز خواهد داشت، در حال حاضر در مرحله عملیات خاکی و گودبرداری است و فرآیند گودبرداری آن به صورت کامل انجام شده است.

وی بیان داشت: احداث این مخزن و ایستگاه پمپاژ همراه آن، گامی مهم در جهت تأمین مطمئن‌تر ذخیره پساب و آبیاری فضای سبز منطقه ۱۲ و افزایش انعطاف‌پذیری شبکه در برابر نوسانات مصرف است و انتظار می‌رود با بهره‌برداری از آن، شاهد ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی در این حوزه باشیم.