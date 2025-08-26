گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری صبح سه‌شنبه در جلسه درس اخلاق رسانه‌ای در جمع اصحاب رسانه خراسان شمالی اظهار کرد: خبرنگاران جناحی به درد نظام نمی‌خورند و خبرنگارانی که صرفاً با نگاه خوش‌بینانه یا بدبینانه فعالیت می‌کنند نیز نمی‌توانند نقش مثمرثمری ایفا کنند.

وی با تأکید بر اینکه خبرنگار باید به قیود اخلاقی پایبند باشد، ادامه داد: خبرنگار لازم است جهان‌بینی صحیح، شناخت کامل از جامعه و آگاهی نسبت به جهت‌گیری‌ها داشته باشد و نگاهش معطوف به حل مشکلات مردم، کاهش آسیب‌های اجتماعی و کمک به جامعه باشد.

امام جمعه بجنورد با بیان اینکه گاهی رسانه‌ها تعیین‌کننده مسیر و جهت‌گیری مدیران هستند، بر ارزش کار خبرنگاری تأکید کرد و افزود: اگر رسانه‌ای عیوب را پنهان کند، دیگر نمی‌تواند مطالبه‌گر باشد و رسالت خبرنگاری ایجاب می‌کند از حقوق مردم دفاع شود و این همان رکن چهارم مردم‌سالاری است.

وی با اشاره به اهمیت نیت پاک در انجام رسالت خبرنگاری، گفت: خبرنگاری حتی از جنگیدن سخت‌تر است؛ چراکه در میدان جنگ نگاه‌ها متوجه دشمن است، اما خبرنگار باید همزمان مراقب جامعه، مدیران و ارزش‌ها باشد و در عین حال وظیفه خود را به‌درستی انجام دهد.