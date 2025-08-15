۳۰ پروژه حیاتی خراسان شمالی نیازمند پیگیری جدی مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری در خطبه‌های نماز جمعه بجنورد که در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد، با اشاره به اهمیت تکمیل طرح‌های زیرساختی خراسان شمالی اظهار کرد: استاندار، نمایندگان مجلس و مدیران کشوری که می‌توانند کمک کنند، باید برای اتمام این پروژه‌های حیاتی اقدام کنند.

وی با بیان اینکه خدمت به مردم نباید تحت تأثیر نگاه‌های حزبی قرار گیرد، افزود: صرفه‌جویی در مصرف آب، برق و گاز سه موضوع مهم امروز کشور است و در حالی که مردم وظیفه دارند از اسراف پرهیز کنند، مسئولان نیز باید در این حوزه فعال باشند.

امام جمعه بجنورد همچنین از عدم تحقق خواسته رهبر انقلاب در زمینه تولید برق هسته‌ای انتقاد کرد و گفت: این مسئله نارضایتی مردم را به همراه داشته است.

وی افزود: مردم قطعی برق را پذیرفته‌اند اما این قطعی‌ها باید با نظم و برنامه‌ریزی اطلاع‌رسانی شود تا مشکلات ناشی از بی‌نظمی به وجود نیاید.

حجت الاسلام نوری به مناسبت روز جهانی مسجد، مسجد را محل اجتماع مردم و مرکزی برای فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و روشنگری دانست و خاطرنشان کرد: مسجد سنگر مبارزه با شیطان است و نباید خالی بماند.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی با تأکید بر لزوم اتمام ۳۰ پروژه مهم خراسان شمالی گفت: این طرح‌ها باید بدون توجه به مسائل جناحی و با همکاری مسئولان استانی و کشوری به سرانجام برسد.