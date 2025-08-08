  1. استانها
خبرنگاران پل ارتباطی میان مردم و مسئولان هستند

خبرنگاران پل ارتباطی میان مردم و مسئولان هستند

بجنورد- امام جمعه موقت بجنورد گفت: خبرنگاران پل ارتباطی میان مردم و مسئولان بوده و اطلاع‌رسانی صحیح و شفاف از مهم‌ترین انتظارات مردمی از این قشر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام رضا براتی‌زاده در خطبه‌های نماز جمعه بجنورد که در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد، اظهار کرد: در دنیایی که اخبار جعلی با حجم بالا در شبکه‌های اجتماعی بازنشر می‌شود، خبرنگار باید از حقیقت پاسداری کرده و در جامعه روشنگری کند.

وی افزود: خبرنگار باید اطلاع‌رسانی جامع داشته باشد تا مردم آگاهی بیشتری نسبت به آسیب‌های اجتماعی و معضلات جامعه پیدا کنند و همچنین مسئولان را پاسخگو نگه دارند.

امام جمعه موقت بجنورد گفت: خبرنگار متعهد می‌تواند در برقراری عدالت اجتماعی نقش‌آفرینی کند.

حجت‌الاسلام براتی‌زاده همچنین با اشاره به ۱۷ مرداد، سالروز شهادت شهید محمود صارمی و روز خبرنگار، این روز را فرصتی برای تجلیل از تلاش‌های فعالان رسانه‌ای دانست.

تصویب ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار در سفر رئیس قوه قضائیه به خراسان شمالی

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در ادامه خطبه‌ها با اشاره به سفر رئیس قوه قضائیه بیان کرد: در این سفر یک‌روزه، ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار مصوب شد.

وی افزود: پیگیری‌های لازم برای جذب این اعتبار در حال انجام است تا تجهیزات و امکانات استان در بخش قضائی به‌روزرسانی و زیرساخت‌های حقوقی تأمین شود.

