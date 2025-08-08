خبرنگاران پل ارتباطی میان مردم و مسئولان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام رضا براتی‌زاده در خطبه‌های نماز جمعه بجنورد که در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد، اظهار کرد: در دنیایی که اخبار جعلی با حجم بالا در شبکه‌های اجتماعی بازنشر می‌شود، خبرنگار باید از حقیقت پاسداری کرده و در جامعه روشنگری کند.

وی افزود: خبرنگار باید اطلاع‌رسانی جامع داشته باشد تا مردم آگاهی بیشتری نسبت به آسیب‌های اجتماعی و معضلات جامعه پیدا کنند و همچنین مسئولان را پاسخگو نگه دارند.

امام جمعه موقت بجنورد گفت: خبرنگار متعهد می‌تواند در برقراری عدالت اجتماعی نقش‌آفرینی کند.

حجت‌الاسلام براتی‌زاده همچنین با اشاره به ۱۷ مرداد، سالروز شهادت شهید محمود صارمی و روز خبرنگار، این روز را فرصتی برای تجلیل از تلاش‌های فعالان رسانه‌ای دانست.

تصویب ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار در سفر رئیس قوه قضائیه به خراسان شمالی

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در ادامه خطبه‌ها با اشاره به سفر رئیس قوه قضائیه بیان کرد: در این سفر یک‌روزه، ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار مصوب شد.

وی افزود: پیگیری‌های لازم برای جذب این اعتبار در حال انجام است تا تجهیزات و امکانات استان در بخش قضائی به‌روزرسانی و زیرساخت‌های حقوقی تأمین شود.