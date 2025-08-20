حجتالاسلام رضا نوری در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات قرارگاه ملی مسجد گفت: همه ائمه جمعه سراسر کشور باید مسجد را بهعنوان اولویت نخست خود بدانند، چرا که تنها در این صورت میتوان هم کارکردهای مسجد را احیا کرد و هم آن را به پایگاه واقعی اجتماعی و فرهنگی تبدیل نمود.
وی افزود: برای تحقق این هدف، برنامهریزی دقیق و همکاری تمامی نهادهای مرتبط ضروری است، امام جمعه به تنهایی نمیتواند مسیر را پیش ببرد و خوشبختانه با تشکیل قرارگاه ملی مسجد، مجموعههای مختلفی همچون امور مساجد، سازمان تبلیغات، کانونها و دیگر نهادهای فرهنگی در این عرصه همافزایی پیدا کردهاند.
امام جمعه بجنورد با بیان اینکه در استان خراسان شمالی جلسات قرارگاه مسجد به صورت هفتگی برگزار میشود، اظهار کرد: ما بیش از دو سال قبل این جلسات را شکل دادیم و تقریباً هر هفته اعضای قرارگاه گرد هم میآیند تا برنامههای جمعی و گروهی را برای مساجد طراحی و اجرا کنند.
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی در ادامه گفت: حدود ۱۸ مصوبه در ستاد قرارگاه داشتیم که از جمله آنها میتوان به گردهمایی ائمه جماعات، فضاسازی شهری، تکریم نوجوانان و مؤذنان و همچنین برگزاری شورای اداری با موضوع مسجد اشاره کرد تا مدیران دستگاههای اجرایی نیز نسبت به اهمیت مسجد آگاهتر شوند.
وی به ابتکار «سنگر مسجد» در استان اشاره کرد و گفت: هر هفته به همراه فرماندار، شهردار، مسئولان قضائی و مدیران دستگاههای مختلف به یکی از مساجد استان اعم از شهر یا روستا میرویم و مشکلات مردم همان محله را بررسی و برای رفع آن اقدام میکنیم و در این جلسات معمولاً ۱۰ تا ۱۵ نفر از مدیران دستگاههای مختلف حضور دارند و پاسخگوی دغدغههای مردم هستند.
حجتالاسلام نوری با اشاره به برگزاری همایش «رویداد مسجد» در استان افزود: این همایش با سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین حاج آقای علیاکبری و حضور ارکان مختلف مساجد برگزار شد و در این رویداد ائمه جماعت، هیئت امنا، کانونها و پایگاههای بسیج هر مسجد در قالب میزهای گفتوگو گردهم آمدند و درباره موضوعاتی همچون آسیبهای اجتماعی و فضای مجازی به هماندیشی پرداختند.
