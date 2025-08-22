به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری در خطبه‌های نماز جمعه بجنورد که در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد، اظهار کرد: مسجد در نگاه پیامبر فقط محل عبادت نبود، بلکه مرکز تعلیم و تربیت، رسیدگی به مشکلات اجتماعی و بسیج مردم در برابر دشمنان محسوب می‌شد و امروز نیز باید چنین کارکردی را احیا کنیم.

لزوم میدان دادن به جوانان

وی با تأکید بر لزوم میدان دادن به جوانان برای پویایی مساجد افزود: اگر مساجد به دست جوانان توانمند اداره شوند، همانند صدر اسلام نقش‌آفرین خواهند بود.

امام جمعه بجنورد در ادامه با اشاره به فرمایش پیامبر (ص) درباره تبری از دشمنان اسلام گفت: امروز تبری امت اسلامی از آمریکا و رژیم صهیونیستی به‌عنوان دشمنان اصلی انقلاب اسلامی معنا پیدا می‌کند.

خوش‌بینی به دشمن خسارت‌بار است

حجت‌الاسلام نوری با بیان اینکه خوش‌بینی به دشمن خسارت‌بار است، تصریح کرد: تجربه مذاکرات نشان داد که دشمن در حین مذاکره به دنبال ضربه زدن است و نباید فریب لبخند آنان را خورد.

وی همچنین با اشاره به حضور میلیونی زائران اربعین در عتبات عالیات بیان کرد: این حضور عظیم، برکات بسیاری برای جامعه و زندگی فردی مردم دارد و ما نیز باید میزبان شایسته‌ای برای زائران عراقی باشیم.

ضرورت تسریع در پروژه‌های آبرسانی

امام جمعه بجنورد در بخش دیگری از خطبه‌ها به موضوع آب اشاره کرد و گفت: انتقال آب سرانی باید با سرعت بیشتری پیگیری شود تا در آینده با مشکلات جدی مواجه نشویم.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی با اشاره به سیاست‌های کلان کشور بیان کرد: ایران اسلامی هیچ‌گاه آغازگر جنگ نبوده و به دنبال ناامنی در منطقه نیست، اما در برابر هر تجاوزی پاسخی محکم و دندان‌شکن خواهد داد.

وی اضافه کرد: ملت ایران در دوران دفاع مقدس با وحدت و همدلی توانستند متجاوزان را وادار به پذیرش آتش‌بس کنند و امروز نیز همین روحیه مقاومت پابرجا است.

پر کردن خشاب دشمن با اختلاف‌افکنی

امام جمعه بجنورد با اشاره به تلاش‌های دشمن برای ایجاد اختلاف در داخل کشور گفت: وقاحت بی‌پایان دشمن تا جایی است که به دنبال ترور فرماندهان و دانشمندان ما بودند، اما خیانت بزرگ‌تر از آن کسانی است که در داخل با دامن زدن به اختلافات، خشاب دشمن را پر می‌کنند.

وی تأکید کرد: راه مقابله با توطئه‌ها، بازگشت به وحدت ملی است. هر سخنی که موجب شکاف میان مردم و مسئولان شود خیانت به ملت است و باید همه در کنار دولت برای حل مشکلات مردم تلاش کنیم.