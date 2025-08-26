  1. ورزش
ادای احترام به قهرمانان فقید کشتی در مراسم جشن تولد مدال‌آوران المپیکی

مراسم جشن تولد مدال آوران المپیکی با ادای احترام به مرحوم امامعلی حبیبی و مرحوم رضا سوخته سرایی قهرمانان کشتی المپیک و بازی‌های آسیایی همراه بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم جشن تولد مدال آوران المپیکی ورزش ایران در ماه های خرداد، تیر و مرداد در حالی امروز (سه شنبه ۴ شهریور) در محل آکادمی ملی المپیک برگزار شد که در آغاز، شرکت کنندگان با یک دقیقه سکوت به مرحوم امامعلی حبیبی و مرحوم رضا سوخته سرایی قهرمانان کشتی المپیک و بازی‌های آسیایی ادای احترام کردند.

مراسم جشن تولد مدال آوران المپیکی ورزش ایران در تالار پارالمپیک برگزار می شود. این مراسم به همت موزه ملی ورزش، المپیک و پارالمپیک و به منظور تکریم از مدال آوران ادوار مختلف المپیک مراسمی در ماه تولد این مدل آوران برگزارمی گردد.

