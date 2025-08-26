پوشش ۱۰۱۵ عملیات طی پنج ماه نخست سال در گلستان توسط هلال احمر

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمیبا اشاره به عملیاتهای امدادی طی پنج ماهه نخست سال گفت: نیروهای امدادی استان در این مدت به هزار و ۱۵ حادثه اعزام شدند که ۷۲۲ مورد آن حوادث ترافیکی و جادهای بوده است.
سرپرست جمعیت هلالاحمر گلستان با اشاره به زحمات شبانه روزی امدادگران و نجاتگران در امدادرسانی به حادثه دیدگان افزود: ۳۶ مورد مفقودی و ۱۰ عملیات کوهستان تا پایان مرداد ماه پوشش داده شده است.
وی گفت: در حوادث گزارش شده در این بازه زمانی از دوهزار و ۷۳۱ حادثه دیده، یکهزار و ۶۹۹ نفر مصدوم شدند که ۸۱۶ نفر از آنها را نیروهای هلالاحمر به مراکز درمانی انتقال دادند.
سلیمی خاطر نشان کرد: در این مدت سه هزار و ۶۴۸ امدادگر و نجاتگر و هزار و ۱۹۷ خودروی امدادی و کمکدار به کار گرفته شدند که در ۸۸۱ مورد آمبولانس بوده و در ۹۲ مورد نیز از خودروی نجات استفاده شده است.
وی با اشاره به حوادث پوشش داده شده در شهرستانها گفت: گالیکش با ۱۷۳ حادثه، گرگان با ۱۶۱ حادثه و گنبدکاووس با ۱۲۲ حادثه بیشترین موارد پوشش حوادث استان را به خود اختصاص دادهاند.
سرپرست جمعیت هلالاحمر گلستان اضافه کرد: از بین پایگاههای امداد و نجات، پایگاههای سه راهی گالیکش، قرق گرگان، زرینگل علیآبادکتول به ترتیب ۱۲۳، ۱۱۰ و ۸۸ حادثه را پوشش دادهاند.
