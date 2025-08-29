به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رابعه جوانبخت رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ در تشریح جزئیات این حوادث گفت: حادثه اول در مورخ ۴ شهریور ماه حوالی ساعت ۰۴:۵۰ صبح سه شنبه در مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید حجازی بعد از بزرگراه آزادگان به وقوع پیوست.

وی در ادامه افزود: در این سانحه، یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ به دلیل نقص فنی در لاین دوم بزرگراه متوقف شده بود. راننده بدون انجام اقدامات ایمنی لازم مانند آشکارسازی محل توقف یا استفاده از علائم هشداردهنده، از خودرو پیاده شده که در همین لحظه، یک دستگاه خودرو سواری تیبا به علت عدم توجه به جلو با وی برخورد می‌کند که متاسفانه در اثر این برخورد راننده پژو ۴۰۵ به علت شدت ضربه و جراحات وارده جان خود را از دست داد.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه گفت: دیگر تصادف رخ داده در پایتخت در روز چهار شنبه ۵ شهریور حوالی ساعت ۰۸:۳۰ در بزرگراه شهید بابایی مسیر غرب به شرق نرسیده به پل استخر اتفاق افتاد.

وی با بیان اینکه در این حادثه یک دستگاه خودرو سواری سمند به علت عدم رعایت حق تقدم از مسیر فرعی وارد مسیر اصلی شده که در همین حین با یک دستگاه دوچرخه که در مسیر اصلی در حال تردد بوده برخورد می‌کند که در اثر این برخورد راکب دوچرخه سوار در اثر جراحات وارده در دم فوت شد.

سرهنگ جوانبخت در پایان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی گفت: در صورت نیاز به توقف اضطراری، رانندگان باید در منتهی‌الیه مسیر و ترجیحاً در پارکینگ‌ها یا توقفگاه‌های اضطراری که برای این منظور طراحی شده‌اند توقف کنند. همچنین استفاده از مثلث خطر یا شبرنگ برای ایمن‌سازی محل توقف الزامی است. نباید تصور کرد که خودروهای عبوری به‌راحتی خودرو متوقف‌شده را تشخیص می‌دهند؛ زیرا از فاصله دور، خودرو ایستاده ممکن است در حال حرکت دیده شود. در صورت بروز نقص فنی، از ایستادن در اطراف خودرو جداً خودداری کنید، چرا که احتمال دیده نشدن توسط رانندگان دیگر بسیار بالاست.

وی همچنین افزود: رعایت اصول ایمنی در توقف‌های اضطراری، استفاده از تجهیزات هشداردهنده، و پرهیز از حضور در اطراف خودرو در مواقع نقص فنی، می‌تواند جان شما را نجات دهد و از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری کند.