سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نحوه اجرای طرح ترافیک موتورسیکلتسواران اظهار کرد: موضوع طرح ترافیک به معاونت حملونقل تهران مربوط است، اما قرار بر این شده که در یکی از نقاط شهر بهصورت پایلوت، ورود موتورسیکلتهای بنزینی ممنوع و فقط تردد موتورسیکلتهای برقی مجاز شود. همچنین هنوز زمان و مکان دقیق اجرای این طرح مشخص نشده است.
وی درباره آمار تصادفات نیز گفت: در ۴ ماهه نخست امسال، ۱۳۹ نفر از فوتیهای ناشی از حوادث رانندگی مربوط به موتورسیکلتسواران بوده که معادل ۴۶ درصد کل تصادفات فوتی را تشکیل میدهد. متأسفانه این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۹ درصد افزایش داشته است.
سرهنگ کشیر افزود: طبق قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تمامی مقرراتی که برای خودروها اعمال میشود برای موتورسیکلتسواران نیز الزامی است. عدم رعایت قوانین و مقررات (مانند عدم استفاده از کلاه ایمنی و …) اصلیترین دلیل افزایش تلفات در این حوزه است.
وی با اشاره به دلایل فوتیها تأکید کرد: با توجه به فصل تابستان و عدم استفاده تعداد زیادی از موتورسواران از کلاه امینی حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد از تلفات موتورسیکلتسواران ناشی از ضربه به سر و گردن است. متأسفانه بیتوجهی به این موضوع حیاتی، علت اصلی مرگ بسیاری از موتورسیکلتسواران بوده است.
نظر شما