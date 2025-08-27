تصادفات هولناک و جبران ناپذیر به دلیل لاستیک غیر استاندارد و فرسوده

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیاصغر شریفی، رئیس اداره اطلاعرسانی پلیس راهور تهران بزرگ در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به نقش حیاتی لاستیک در ایمنی خودرو اظهار کرد: لاستیکها تنها بخشهایی از خودرو هستند که بهطور مستقیم با سطح آسفالت در تماساند. این چهار نقطه اتصال، تعیینکننده عملکرد خودرو در شرایط مختلف جادهای هستند. حتی اگر ایمنترین و پیشرفتهترین خودرو را در اختیار داشته باشیم، اما از لاستیکهایی استفاده کنیم که با نوع خودرو همخوانی ندارند یا استانداردهای لازم را ندارند، در زمان وقوع حادثه، هیچیک از سیستمهای ایمنی خودرو نمیتوانند عملکرد مؤثری داشته باشند. پایداری خودرو، ترمزگیری، فرمانپذیری و کنترل در پیچها، همگی وابسته به کیفیت و سلامت لاستیک است.
رئیس اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ همچنین بر استفاده از مثلث خطر در مواقع توقف اضطراری تأکید کرد و افزود: اگر خودرویی در مسیر متوقف شود و راننده از مثلث خطر استفاده نکند، در صورت وقوع حادثه، خودروی متوقفشده نیز در بروز تصادف سهم تقصیر خواهد داشت.
سرهنگ شریفی اظهار داشت: لاستیک خودرو یکی از مهمترین اجزای ایمنی وسیله نقلیه است و باید بهصورت منظم مورد بررسی قرار گیرد. رانندگان موظفاند حداقل هر دو هفته یکبار وضعیت لاستیکهای خودرو را از نظر سلامت، عمق آج، ترکخوردگی و فشار باد کنترل کنند.
رئیس اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه افزود: انتخاب لاستیک باید متناسب با نوع و وزن خودرو باشد. استفاده از لاستیکهای غیر استاندارد یا نامتناسب با مشخصات فنی خودرو، خطرات جدی در کنترل وسیله نقلیه ایجاد میکند و در شرایط خاص مانند بارندگی یا سرعت بالا، احتمال وقوع حادثه را افزایش میدهد.
رئیس اطلاعرسانی پلیس راهور تهران بزرگ در پایان گفت: در آستانه سفرهای پایان تابستان، رانندگان باید پیش از حرکت، وضعیت فنی خودرو را بررسی کنند. مراجعه به تعمیرگاه و کنترل بخشهای اصلی خودرو از جمله موتور، سطح روغن، آب رادیاتور، باتری، آب داخل مخزن شیشهشوی، عملکرد برفپاککنها، چراغهای جلو، چراغهای راهنما و چراغ ترمز، از الزامات پیش از سفر است.
وی افزود: در صورت نقص فنی در هر یک از این بخشها، احتمال بروز حادثه در مسیر افزایش مییابد. بررسی دقیق این موارد پیش از حرکت، نقش مهمی در کاهش خطرات و حفظ ایمنی رانندگان و سرنشینان دارد.
