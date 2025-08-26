  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۴۰

کارت ورود به جلسه آزمون‌های گواهینامه و دانشنامه پزشکی منتشر شد

کارت ورود به جلسه آزمون های گواهینامه، دانشنامه تخصصی پزشکی و دانشنامه فوق تخصصی پزشکی در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در دسترس داوطلبان قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، تمامی افرادی که در موعد مقرر ثبت نام کرده اند و واجد شرایط شرکت در آزمون هستند باید تا ۵ شهریور به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی مراجعه کنند و کارت ورود به جلسه آزمون را دریافت کنند. کارت ورود به جلسات امتحان کتبی از طریق سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی sanjeshp.ir با وارد کردن کد رهگیری توزیع می شود.

داوطلب باید پرینتی واضح و خوانا از کارت تهیه کند و در هنگام آزمون به همراه داشته باشد.

آزمون کتبی چهل و چهارمین آزمون گواهینامه و هفتاد و دومین دوره آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی و سی و نهمین آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی در روز پنجشنبه ۶ شهریورماه ۱۴۰۴ در دانشگاه های علوم پزشکی منتخب برگزار خواهد شد.

سی و نهمین دوره آزمون گواهینامه و دانشنامه فوق تخصصی به صورت الکترونیک و آزمون کتبی چهل و چهارمین آزمون گواهینامه و هفتاد و دومین دوره آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی به صورت کاغذی در دانشگاه های علوم پزشکی منتخب برگزار می شود.

آزمون های شفاهی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی به صورت KFP ٫ PMP ٫ OSCE ٫ MMI و سایر روش های ارزشیابی مبتنی بر رایانه یا ایستگاهی و .... در روزهای ۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۴ طبق جدول زمانبندی برگزار می شود.

