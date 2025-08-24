  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۱۱

امروز آخرین مهلت تکمیل مدارک آزمون‌های گواهینامه و دانشنامه پزشکی

امروز آخرین مهلت تکمیل مدارک آزمون‌های گواهینامه و دانشنامه پزشکی

فرصت تکمیل و رفع نقص مدارک داوطلبان آزمون های گواهینامه، دانشنامه تخصصی پزشکی و دانشنامه فوق تخصصی پزشکی امروز ۲ شهریورماه به پایان می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کتبی چهل و چهارمین آزمون گواهینامه و هفتاد و دومین دوره آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی و سی و نهمین آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی در روز پنجشنبه ۶ شهریورماه ۱۴۰۴ در دانشگاه های علوم پزشکی منتخب برگزار خواهد شد.

سی و نهمین دوره آزمون گواهینامه و دانشنامه فوق تخصصی به صورت الکترونیک و آزمون کتبی چهل و چهارمین آزمون گواهینامه و هفتاد و دومین دوره آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی به صورت کاغذی در دانشگاه های علوم پزشکی منتخب برگزار می شود.

تمامی افرادی که در موعد مقرر ثبت نام کرده اند باید جهت اطلاع از واجد شرایط بودن برای شرکت در آزمون تا پایان امروز ۲ شهریور به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی مراجعه و در صورت لزوم در مهلت تعیین شده نسبت به تکمیل مدارک ارسالی خود اقدام کنند.

کارت ورود به جلسات امتحان کتبی در تاریخ های ۴ و ۵ شهریورماه ۱۴۰۴ از طریق سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی sanjeshp.ir با وارد کردن کد رهگیری توزیع می شود. داوطلب باید پرینتی واضح و خوانا از کارت تهیه کند و در هنگام آزمون به همراه داشته باشد.

آزمون های شفاهی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی به صورت KFP ٫ PMP ٫ OSCE ٫ MMI و سایر روش های ارزشیابی مبتنی بر رایانه یا ایستگاهی و .... از تاریخ ۱۵ تا ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۴ طبق جدول زمانبندی که در زمان اعلام نتیجه آزمون کتبی اعلام خواهد شد، برگزار می شود.

کد خبر 6568954

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها