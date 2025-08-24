به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کتبی چهل و چهارمین آزمون گواهینامه و هفتاد و دومین دوره آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی و سی و نهمین آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی در روز پنجشنبه ۶ شهریورماه ۱۴۰۴ در دانشگاه های علوم پزشکی منتخب برگزار خواهد شد.

سی و نهمین دوره آزمون گواهینامه و دانشنامه فوق تخصصی به صورت الکترونیک و آزمون کتبی چهل و چهارمین آزمون گواهینامه و هفتاد و دومین دوره آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی به صورت کاغذی در دانشگاه های علوم پزشکی منتخب برگزار می شود.

تمامی افرادی که در موعد مقرر ثبت نام کرده اند باید جهت اطلاع از واجد شرایط بودن برای شرکت در آزمون تا پایان امروز ۲ شهریور به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی مراجعه و در صورت لزوم در مهلت تعیین شده نسبت به تکمیل مدارک ارسالی خود اقدام کنند.

کارت ورود به جلسات امتحان کتبی در تاریخ های ۴ و ۵ شهریورماه ۱۴۰۴ از طریق سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی sanjeshp.ir با وارد کردن کد رهگیری توزیع می شود. داوطلب باید پرینتی واضح و خوانا از کارت تهیه کند و در هنگام آزمون به همراه داشته باشد.

آزمون های شفاهی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی به صورت KFP ٫ PMP ٫ OSCE ٫ MMI و سایر روش های ارزشیابی مبتنی بر رایانه یا ایستگاهی و .... از تاریخ ۱۵ تا ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۴ طبق جدول زمانبندی که در زمان اعلام نتیجه آزمون کتبی اعلام خواهد شد، برگزار می شود.