به گزارش خبرنگار مهر، چهل و چهارمین آزمون گواهینامه همزمان با سیونهمین آزمون دانشنامه فوق تخصصی و هفتادودومین دوره دانشنامه تخصصی پزشکی در ۶ شهریورماه ۱۴۰۴ برگزار می شوند.
براساس مصوبه موضوع ۳ یکصد و سومین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ۱۴ مردادماه ۱۴۰۴، کف قبولی در آزمون های گواهینامه و دانشنامه رشته های تخصصی و فوق تخصصی بالینی پزشکی از چهل و چهارمین دوره آزمون گواهینامه و هفتاد و دومین دوره آزمون دانشنامه رشته های تخصصی و سی و نهمین دوره آزمون گواهینامه دانشنامه رشته های فوق تخصصی بالینی و به بعد به شرح جداول زیر است:
|گواهینامه و دانشنامه رشته های تخصصی
|حد نصاب قبولی گواهینامه تخصصی
|حد نصاب قبولی دانشنامه تخصصی
|کسب حداقل نمره کتبی ۹۵ از ۱۵۰ نمره کل کتبی
|کسب حداقل نمره کتبی ۱۰۵ از ۱۵۰ نمره کل کتبی
|گواهینامه و دانشنامه رشته های فوق تخصصی
|حد نصاب قبولی گواهینامه فوق تخصصی
|حد نصاب قبولی دانشنامه فوق تخصصی
|کسب حداقل نمره کتبی ۶۰ از ۱۰۰ نمره کل کتبی
|کسب حداقل نمره کتبی ۷۰ از ۱۰۰ نمره کل کتبی
کلیه مصوبات قبلی نشست شورا مغایر با این مصوبه لغو می شود.
نظر شما