به گزارش خبرنگار مهر، چهل و چهارمین آزمون گواهینامه همزمان با سی‌ونهمین آزمون دانشنامه فوق تخصصی و هفتادودومین دوره دانشنامه تخصصی پزشکی در ۶ شهریورماه ۱۴۰۴ برگزار می شوند.

براساس مصوبه موضوع ۳ یکصد و سومین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ۱۴ مردادماه ۱۴۰۴، کف قبولی در آزمون های گواهینامه و دانشنامه رشته های تخصصی و فوق تخصصی بالینی پزشکی از چهل و چهارمین دوره آزمون گواهینامه و هفتاد و دومین دوره آزمون دانشنامه رشته های تخصصی و سی و نهمین دوره آزمون گواهینامه دانشنامه رشته های فوق تخصصی بالینی و به بعد به شرح جداول زیر است:

گواهینامه و دانشنامه رشته های تخصصی حد نصاب قبولی گواهینامه تخصصی حد نصاب قبولی دانشنامه تخصصی کسب حداقل نمره کتبی ۹۵ از ۱۵۰ نمره کل کتبی کسب حداقل نمره کتبی ۱۰۵ از ۱۵۰ نمره کل کتبی گواهینامه و دانشنامه رشته های فوق تخصصی حد نصاب قبولی گواهینامه فوق تخصصی حد نصاب قبولی دانشنامه فوق تخصصی کسب حداقل نمره کتبی ۶۰ از ۱۰۰ نمره کل کتبی کسب حداقل نمره کتبی ۷۰ از ۱۰۰ نمره کل کتبی

کلیه مصوبات قبلی نشست شورا مغایر با این مصوبه لغو می شود.