به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کتبی چهل و چهارمین آزمون گواهینامه و هفتاد و دومین دوره آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی و سی و نهمین آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی در روز پنجشنبه ۶ شهریورماه ۱۴۰۴ در دانشگاه های علوم پزشکی منتخب برگزار خواهد شد.

سی و نهمین دوره آزمون گواهینامه و دانشنامه فوق تخصصی به صورت الکترونیک و آزمون کتبی چهل و چهارمین آزمون گواهینامه و هفتاد و دومین دوره آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی به صورت کاغذی در دانشگاه های علوم پزشکی منتخب برگزار می شود.

با اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی، کلیه داوطلبان واجد شرایط می توانند تا ساعت ۲۴ جمعه ۱۷ مرداد با مراجعه به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjeshp.ir نسبت به ثبت نام اینترنتی جهت شرکت در آزمون و دریافت کد رهگیری اقدام کنند.

توجه: کلیه افرادی که در موعد مقرر ثبت نام کرده اند باید جهت اطلاع از واجد شرایط بودن برای شرکت در آزمون از تاریخ ۲۹ مرداد تا ۲ شهریور به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی مراجعه و در صورت لزوم در مهلت تعیین شده نسبت به تکمیل مدارک ارسالی خود اقدام کنند.

ثبت نام داوطلبانی که سالجاری در آزمون ارتقاء گواهینامه دانشنامه شرکت خواهند کرد بصورت مشروط است. این گروه از داوطلبان از طریق دانشگاه جهت شرکت در آزمون گواهینامه معرفی خواهند شد و مسئولیت ثبت نام در سامانه و ارسال مدارک مورد نیاز جهت آزمون دانشنامه بر عهده داوطلب است.

محل آزمون کتبی و شفاهی و کارت ورود به جلسه در آزمون کتبی داوطلبان از طریق مرکز سنجش آموزش پزشکی اطلاع رسانی خواهد شد. توجه: دانشگاه انتخابی توسط داوطلب جهت شرکت در آزمون پس از ثبت نام قابل تغییر نیست.

آزمون شفاهی آزمون های دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی از تاریخ ۱۵ تا ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۴ طبق جدول زمانبندی که در زمان اعلام نتیجه آزمون کتبی اعلام خواهد شد، برگزار می شود.

کارت ورود به جلسات امتحان کتبی در تاریخ های ۴ و ۵ شهریورماه ۱۴۰۴ از طریق سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی sanjeshp.ir با وارد کردن کد رهگیری توزیع می شود داوطلب باید پرینتی واضح و خوانا از کارت تهیه کند و در هنگام آزمون به همراه داشته باشد.

آزمون های شفاهی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی به صورت KFP ٫ PMP ٫ OSCE ٫ MMI و سایر روش های ارزشیابی مبتنی بر رایانه یا ایستگاهی و .... برگزار می شود.