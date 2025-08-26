کارنامه یک ساله بنیاد شهید در دولت چهاردهم

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد شهید و امور ایثارگران بر اساس گزارشی اعلام کرد که مهمترین اقدامات این سازمان در دولت چهاردهم طی یک سال گذشته به شرح زیر است:
طرح سپاس و دیدارهای مردمی
در قالب طرح سپاس، طی یک سال گذشته ۵۲۴,۸۴۵ دیدار توسط مدیران بنیاد با جامعه معزز ایثارگری در سراسر کشور انجام شده است. همچنین حوزه ریاست بنیاد با هدف پاسخگویی مستقیم به مطالبات جامعه ایثارگری، بیش از ۲۸ هزار دیدار حضوری با ایثارگران داشته است.
نشستهای تخصصی با نخبگانی
در همین مدت، ۸۸ نشست تخصصی با حضور نخبگان و تشکلهای ایثارگری برگزار شده که با هدف همافزایی، هماندیشی و بررسی مسائل جامعه ایثارگران انجام گرفته است.
سفرهای استانی و انعقاد تفاهمنامهها
رئیس و مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران در سال گذشته ۱۳ سفر استانی به استانهای مختلف کشور داشتهاند. این استانها شامل:
قم، گیلان، خوزستان، یزد، مازندران، سیستان و بلوچستان، قزوین، تهران، خراسان رضوی، مرکزی، البرز و لرستان میشود.
در جریان این سفرها، تفاهمنامههای مهمی با دستگاههای مختلف منعقد شده است که از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. انعقاد تفاهمنامه با وزارت راه و شهرسازی ۲. انعقاد تفاهمنامه با دیوان عدالت اداری ۳. انعقاد تفاهمنامه با استانداریها
مصوبات مهم در حوزههای اشتغال و مسکن
در یک سال گذشته، ۲۲,۱۲۵ مصوبه در حوزه اشتغال برای جامعه ایثارگران به تصویب رسیده است. همچنین در بخش مسکن، ۴۶,۰۶۲ مصوبه جهت تأمین و ساماندهی مسکن ایثارگران ابلاغ و اجرایی شده است.
ساماندهی گلزار شهدا
در راستای حفظ و صیانت از یاد و خاطره شهدا، ۹۶۶ گلزار شهدا در سراسر کشور ساماندهی و بازسازی شده است.
نظر شما