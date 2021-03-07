تخصیص تسهیلات ۱۰۰۰ میلیارد تومانی اشتغال ایثارگران برای سال ۱۴۰۰

به گزارش خبرنگار مهر، محمود پاکدل پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان گیلان با اشاره به انعقاد تفاهم نامه ساماندهی گلزار شهدا، ایجاد اشتغال و مسکن ایثارگران، اظهار کرد: این تفاهم نامه با مدیران ۲۹ استان در کشور انجام شده است.

وی با تأکید بر اینکه تحقق این تفاهم نامه‌ها تا پایان کار دولت از مهم‌ترین سیاست‌ها و اولویت‌ها است، افزود: مجوز استخدام ۱۲ هزار نفر از ایثارگران نیز توسط رئیس جمهوری صادر شده است.

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به برگزاری آزمون استخدامی ایثارگران در فروردین ماه سال ۱۴۰۰، گفت: انتظار می‌رود تعداد استخدام شدگان جامعه ایثارگری به ۲۰ هزار نفر افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه ایجاد اشتغال ایثارگران از برنامه‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران است، بیان کرد: در بودجه سال آینده هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اشتغال ایثارگران پیش بینی شده و در مجلس شورای اسلامی نیز به تصویب رسیده است.