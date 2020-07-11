۲۰ هزار خانواده ایثارگر تا یکسال آینده خانه دار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید اوحدی امروز در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری وزارت راه و شهرسازی و بنیاد شهید و امور ایثارگران در احداث ۲۰ هزار مسکن جامعه ایثارگری گفت: یکی از مشکلات جامعه ایثارگری بحث تأمین مسکن برای آنها است که در این تفاهمنامه تا سقف ۲۰ هزار واحد در استان‌هایی که لیست خانوارهای مشمول آن تهیه شده و در اولویت قرار دارد تا پایان دولت دوازدهم احداث‌ها واگذار می‌شود.

وی افزود: این تعداد واحد مسکونی معادل ساخت و واگذاری همین تعداد مسکن در ۱۰ سال گذشته است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران تصریح کرد: در روزهای اخیر مصوبه دیگری نیز در بحث ایثارگری در دولت داشته ایم که یکی از آنها افزایش سقف تسهیلات مسکن ایثارگران بود.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: همچنین با توجه به دستور رئیس جمهور مبنی بر اینکه تا پایان این دولت کلیه مطالبات ایثارگران پرداخت شود، مصوبه دیگری نیز در این خصوص در دولت داشتیم و قرار شد همه مطالبات طی ماههای آتی پرداخت شود.

وی خاطرنشان کرد: مصوبه دیگر بازنشستگی پیش از موعد همسران و فرزندان شهدا که در دولت به تصویب رسید در راستای تحکیم بنیان خانواده ایثارگران است.

همچنین اوحدی در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در این تفاهم نامه زمین ۲۰ هزار واحد مسکونی برای ساخت از سوی وزارت راه و شهرسازی تخصیص می‌یابد، گفت: با اجرای قانون جامع خدمات ایثارگران و آئین نامه‌های مرتبط در صددیم تا مشکلات صنفی جامعه ایثارگری را رفع کنیم.

وی به مصوبه افزایش ۲۰ درصدی سقف تسهیلات مسکن ایثارگران تا ۵۰ هزار فقره وام مسکن در دولت در هفته گذشته اشاره و اظهار کرد: این ۵۰ هزار فقره وام مسکن به عنوان پشتیبان تفاهم نامه امروز مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

اوحدی خاطرنشان کرد: اعتبارات ماده ۳۸ قانون جامع خدمات ایثارگران برای پرداخت مطالبات جامعه ایثارگری آماده است و به محض آنکه نیروهای مسلح احکام مورد نظر را ابلاغ کنند، بنیاد شهید آماده پرداخت این اعتبارات به خانواده‌های شهدا است.