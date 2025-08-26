  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۰۱

واکنش عربستان به تجاوزات تل‌آویو علیه سوریه و نقشه تجزیه این کشور

واکنش عربستان به تجاوزات تل‌آویو علیه سوریه و نقشه تجزیه این کشور

وزارت خارجه عربستان به تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه سوریه و درخواست‌های جدایی طلبانه در این کشور واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت خارجه عربستان سعودی اعلام کرد که به شدت تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه سوریه و پیشروی این رژیم در خاک این کشور را محکوم می‌کند.

این وزارت خانه همچنین تاکید کرد که قاطعانه درخواست‌های جدایی طلبانه برای تجزیه سوریه را رد می‌کند.

ریاض از تمام اقشار جامعه سوریه خواست بر اساس منطق و گفتگو پیش بروند.

این در حالی است که یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی امروز اعلام کرد که اشغالگران نظامی این رژیم در بلندی‌های جبل الشیخ سوریه باقی خواهند ماند.

وی برای توجیه اشغالگری رژیم صهیونیستی در خاک سوریه مدعی شد که نظامیان صهیونیست باید در این منطقه باقی بمانند تا از امنیت بلندی‌های اشغالی جولان سوریه و الجلیل محافظت کنند.

در حال حاضر ارتش رژیم صهیونیستی در ۹ منطقه در خاک سوریه مستقر شده و آنها را اشغال کرده است.

کد خبر 6571105

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها