به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت خارجه عربستان سعودی اعلام کرد که به شدت تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه سوریه و پیشروی این رژیم در خاک این کشور را محکوم می‌کند.

این وزارت خانه همچنین تاکید کرد که قاطعانه درخواست‌های جدایی طلبانه برای تجزیه سوریه را رد می‌کند.

ریاض از تمام اقشار جامعه سوریه خواست بر اساس منطق و گفتگو پیش بروند.

این در حالی است که یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی امروز اعلام کرد که اشغالگران نظامی این رژیم در بلندی‌های جبل الشیخ سوریه باقی خواهند ماند.

وی برای توجیه اشغالگری رژیم صهیونیستی در خاک سوریه مدعی شد که نظامیان صهیونیست باید در این منطقه باقی بمانند تا از امنیت بلندی‌های اشغالی جولان سوریه و الجلیل محافظت کنند.

در حال حاضر ارتش رژیم صهیونیستی در ۹ منطقه در خاک سوریه مستقر شده و آنها را اشغال کرده است.